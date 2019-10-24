Скандал із хабарями в Раді: "слугам народу" влаштують масову перевірку на детекторі брехні

Народні депутати України від "Слуги народу", що входять до фінансового комітету Верховної Ради, на наступному тижні (з понеділка, 28 жовтня) підуть на масове проходження поліграфа.

Це станеться в одному зі спеціалізованих відомств, повідомив 24 жовтня керівник фракції "СН" Давид Арахамія, передає "Українська правда".

"Нам вже зробили пропозиції СБУ, МВС і НАБУ. Всі хочуть нас перевірити... Люди йдуть зараз [на поліграф] як вони хочуть, але потім ми централізовано приймемо рішення, куди йти", – розповів політик.

"Я думаю, це буде в понеділок-вівторок. У понеділок швидше за все, тому що у вівторок уже пленарний день", – додав він.

Планується, що ця перевірка на детекторі брехні буде закритою. "У НАБУ точно нам не дадуть вас усіх [журналістів] і транслювати", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія Колаж

Нагадаємо, 24 жовтня Давид Арахамія прийшов на перевірку поліграфом через скандал із можливим хабарництвом у податковому комітеті Ради.

Напередодні успішно пройшов перевірку народний депутат Олександр Дубинський. Його тестування тривало близько 3 годин. Поліграфолог, за попередніми результатами, запевнив, що нардеп не брав хабарів за голосування в парламенті.

Арахамія, який прийшов після Дубинського, пройти перевірку не зміг через неготовність нового тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, на детекторі брехні.

Скандал спалахнув через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази та свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету.

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