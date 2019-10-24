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24 жовтня • оновлено в 18:08
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Скандал із хабарями в Раді: "слугам народу" влаштують масову перевірку на детекторі брехні

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Народні депутати України від "Слуги народу", що входять до фінансового комітету Верховної Ради, на наступному тижні (з понеділка, 28 жовтня) підуть на масове проходження поліграфа.

Це станеться в одному зі спеціалізованих відомств, повідомив 24 жовтня керівник фракції "СН" Давид Арахамія, передає "Українська правда".

"Нам вже зробили пропозиції СБУ, МВС і НАБУ. Всі хочуть нас перевірити... Люди йдуть зараз [на поліграф] як вони хочуть, але потім ми централізовано приймемо рішення, куди йти", – розповів політик.

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"Я думаю, це буде в понеділок-вівторок. У понеділок швидше за все, тому що у вівторок уже пленарний день", – додав він.

Планується, що ця перевірка на детекторі брехні буде закритою. "У НАБУ точно нам не дадуть вас усіх [журналістів] і транслювати", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Колаж

Нагадаємо, 24 жовтня Давид Арахамія прийшов на перевірку поліграфом через скандал із можливим хабарництвом у податковому комітеті Ради.

Напередодні успішно пройшов перевірку народний депутат Олександр Дубинський. Його тестування тривало близько 3 годин. Поліграфолог, за попередніми результатами, запевнив, що нардеп не брав хабарів за голосування в парламенті.

Арахамія, який прийшов після Дубинського, пройти перевірку не зміг через неготовність нового тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, на детекторі брехні.

  • Скандал спалахнув через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю.

  • САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

  • Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази та свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
поліграф Партія Слуга народу Верховна Рада України хабар корупція
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