"Гроші не пахнуть!" Портніков розповів, як Путін "підкорив" Європу

Росія за допомогою своїх грошей купує європейських політиків, щоб диктувати власні умови на міжнародній арені.

Про це в блозі на "Грані.ру" пише український журналіст Віталій Портников.

"Російські гроші не пахнуть, а коли пахнуть, потрібно затиснути ніс і спробувати виловити їх із того самого сортиру, в якому Володимир Володимирович Путін у незапам'ятні часи обіцяв замочити терористів. Саме тому, що російські гроші не пахнуть, західні політики з числа правих радикалів, лівих радикалів і просто з добропорядних творять дива в пошуках "діалогу і взаєморозуміння" з країною, яка послідовно руйнує світовий порядок і причетна до загибелі сотень тисяч невинних людей у різних країнах світу", – розповів він.

Портников зазначає, що завдяки грошам, Росія повернулася в ПАРЄ, не виконавши жодної з умов зняття санкцій. Також через гроші триває будівництво газопроводу "Північний потік-2", хоча ризик початку великої війни на європейському континенті після закінчення будівництва значно підвищується.

"Саме тому, що гроші не пахнуть, друзі та соратники нового українського президента (Володимира Зеленського. – Ред.), враховуючи його першого помічника, висловлюють надію, що вже через декілька років зможуть продавати свої смішні серіали в країну, яка окупувала частину території їхньої батьківщини і причетна до вбивств, тортур, знущань над їхніми співгромадянами", – підкреслив журналіст.

Володимир Путін

Портников акцентує, що така поведінка практично стала нормою в світі.

"Не ми такі – життя таке. І не дуже страшно, що від нас щосили тхне лайном. Це не від нас – це від російських грошей в наших кишенях. Насправді вони пахнуть. Але гроші великі. Можна і перетерпіти", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников повідомив, що Україна залишатиметься найбіднішою країною Європи, якщо президент Володимир Зеленський узурпує владу.

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