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17 лютого • оновлено в 11:45
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"Грошей немає, але ви тримайтеся": Богдан похвалився відпочинком на Сейшелах після відставки

5.4т
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Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан похвалився пляжним фото з елітного курорту на Сейшелах.

Він опублікував його на своїй сторінці у Facebook, супроводивши саркастичним коментарем. Ймовірно, він був адресований його колишнім політичним соратникам.

Андрій Богдан на Сейшелах

Андрій Богдан на Сейшелах

Facebook Андрія Богдана

"Друзі, дуже сумую за вами, не сплю не їм. Вірю, скоро все ви будете займатися тим, що вам подобається. Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся!!!" – покепкував Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

  • За три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці у Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Шизофрения! Первая стадия! Дальше будет истерика, как он много работал, а все вокруг были идиоты! Финиш - это типа, если бы ни он, то Зе так и остался бы комиком!
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