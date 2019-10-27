Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 00:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Громовідвід": Безсмертний пояснив функції Сивохо в РНБО

656 Читати матеріал російською

Посада радника секретаря РНБО не надасть гумористу і шоумену Сергію Сивохо жодних особливих важелів впливу.

"Функція радника в українській політичній системі – це функція радника. Це не функція помічника або заступника помічника держсекретаря в США", – пояснив в ефірі ObozTV відомий український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Новини
"Віддавати гроші Пушиліну?" Мережу сколихнула заява Сивохо про пенсії для "Л/ДНР"

За словами Безсмертного, не варто надто гостро реагувати на призначення тих чи інших персон радниками, якщо їм доручають певні обов'язки.

"Він може порадити. Він може зустрітися. Зіграти роль громовідводу. Передати побажання. Навіть текст документа скласти. Тільки якщо ви думаєте, що на цьому тексті документа буде резолюція "до виконання"... Її там не буде. Максимальна резолюція, якщо взагалі якась буде – "розглянути, надати пропозиції". Не більше і не менше", – розповів політик.

Сергій Сивохо на виїзному засіданні Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

Сергій Сивохо на виїзному засіданні Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

facebook.com/sivokho

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня відомий український комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо повідомив про своє нове призначення – він став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та мешканцями окупованих територій.

Слідом за Сивохо ще одним радником секретаря РНБО з питань Донбасу став генеральний директор компанії "Квартал-концерт", нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Сергій Сивохо Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel