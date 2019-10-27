"Громовідвід": Безсмертний пояснив функції Сивохо в РНБО

Посада радника секретаря РНБО не надасть гумористу і шоумену Сергію Сивохо жодних особливих важелів впливу.

"Функція радника в українській політичній системі – це функція радника. Це не функція помічника або заступника помічника держсекретаря в США", – пояснив в ефірі ObozTV відомий український політик і дипломат Роман Безсмертний.

За словами Безсмертного, не варто надто гостро реагувати на призначення тих чи інших персон радниками, якщо їм доручають певні обов'язки.

"Він може порадити. Він може зустрітися. Зіграти роль громовідводу. Передати побажання. Навіть текст документа скласти. Тільки якщо ви думаєте, що на цьому тексті документа буде резолюція "до виконання"... Її там не буде. Максимальна резолюція, якщо взагалі якась буде – "розглянути, надати пропозиції". Не більше і не менше", – розповів політик.

Сергій Сивохо на виїзному засіданні Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій facebook.com/sivokho

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня відомий український комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо повідомив про своє нове призначення – він став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та мешканцями окупованих територій.

Слідом за Сивохо ще одним радником секретаря РНБО з питань Донбасу став генеральний директор компанії "Квартал-концерт", нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

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