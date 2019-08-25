"Громадянська війна?" Терорист "ДНР" вирішив балотуватися у депутати в РФ

У Сімферополі з'явилися агітаційні плакати з портретом терориста "ДНР" Сергія Здрилюка. Вони розвішані в одному зі спальних районів.

Відомо, що Здрилюк вирішив балотуватися в депутати російського парламенту Криму від КПРФ, який спецслужбам України більш відомий під позивним "Абвер". Про це повідомив кореспондент Крим.Реаліі.

На плакатах немає інформації про висунення Здрилюка у депутати, однак присутнє гасло "Працювати для людей".

"Ой, учасник нашої "громадянської війни" Здрилюк, який воював в Слов'янську за ДНР, балотується в депутати від компартії РФ. Яка несподіванка!" – написав на своїй сторінці у Twitter український блогер Денис Казанський.

Ой, учасник нашої "громадянської війни" Здрилюк, який воював в Слов'янську за ДНР, балотується в депутати від компартії РФ.



Яка несподіванка! pic.twitter.com/ncXTcGkU6Z - Денис Казанський (@den_kazansky) August 25, 2019

У травні 2014 року контррозвідка Служби безпеки України повідомила, що встановила реальне ім'я і прізвище одного з ключових учасників злочинної диверсійної групи "Стрілка" (Ігоря Гиркин) – "Абвера". Як повідомили в СБУ, диверсантом з позивним "Абвер", який фактично був правою рукою "Стрілки", є громадянин Росії Сергій Здрилюк.

В СБУ стверджували, що Здрилюк має також паспорт громадянина України. Він народився 23 липня 1972 року в Вінницькій області, тривалий час проживав у Криму.

За версією українських силовиків, саме на території АР Крим Здрилюк пройшов спеціальну підготовку і 12 квітня 2014 року в складі групи "Стрілка" прибув до Донецької області "для участі у масштабній диверсійної операції і тероризування мирного населення".

Так само Службою безпеки було встановлено, що "Абвер" разом з членами розвідувально-диверсійної групи у складі понад 30 осіб під командуванням Стрелкова 13 квітня 2014 року вчинили збройний напад на співробітників СБУ, під час якого загинув один співробітник СБУ і троє були поранені.

Крім того, за даними СБУ, було встановлено причетність "Абвера" до викрадення в Донецькій області представників ОБСЄ.

Сергій Здрилюк після повернення з Донбасу в анексований Крим заснував підприємство, яке займається вирощуванням зернових культур в Бахчисарайському районі.

У червні 2019 року на базі офісу КПРФ в Криму відбувся з'їзд по створенню "комітету звільнення УРСР", співголовою якого обрано Сергія Здрилюка. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань з посиланням на відео з'їзду.

Російська влада планують провести в Криму вибори депутатів кримського парламенту і місцевих порад 8 вересня 2019 року. В Україні, США, ЄС і ряді країн світу не визнають законність проведення Росією виборів на анексованому півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше любителька терористів Донбасу оскандалилася з Кримом. Вона вважає, що захоплений півострів розвивається і стає краще.

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