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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

6.2т Читати матеріал російською

Кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Оксана Гаврилюк із Києва (округ №217) осоромилася текстом у своїх передвиборчих рекламних листівках. У них вона назвала російське збройне вторгнення на Донбас "громадянською" війною, а також передбачила примирення російських "героїв" із українськими.

Фото пропагандистської агітки із проросійською риторикою опублікували на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook.

Оксана Гаврилюк

Оксана Гаврилюк

Facebook Оксани Гаврилюк

"Одинадцять років тому у моєму житті трапилася зустріч, оцінку якій я можу дати тільки зараз. Старий дідусь передбачав у 2014 році "громадянську" війну на території України. А найголовніше – як вона закінчиться. Було сказано: солдати-"герої", як з одного боку, так і з іншого, потиснуть руки одне одному і розберуться, кожен у себе, з тими, хто їх туди відправив", – наведені у проспекті слова Гаврилюк.

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Скандальні листівки Гаврилюк

Скандальні листівки Гаврилюк

Facebook Баба і кіт

Скандальні листівки Гаврилюк

Скандальні листівки Гаврилюк

"Вголос"

Формулювання, які зазвичай лунають на пропагандистському російському телебаченні, розлютили українців, і вони висловили своє обурення позицією кандидата у нардепи у коментарях до посту.

"Гнида мокшанська", "Соромно за те, що на Оболоні такі живуть. Гнати її за поребрик треба", "А куди подіти 13 тисяч загиблих Героїв?", "А чому цього діяча-буГХалтера не знімають із перегонів? Держава, яка себе не захищає, зникне", "П...здець повний, їй до психіатра треба, а не до Верховної Ради!", "Який електорат, такі й кандидати", – обурюються у соцмережі.

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Як повідомляв OBOZREVATEL, по 66 округу на Житомирщині до Верховної Ради України балотується Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись із журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи.

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Теми
російська пропаганда Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Київ
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шо за мразь? Нах за паребрик и Мендель для ускорения,вместе со всей рыговский шоблой.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф., ...пендель...долбаный андроид.
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Іванов Іван
Іванов Іван
А что думает об этой безмозглой шмаре СБУ?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сначала звали войска Путина спасать жителей Донбасса, теперь хором захотели мира, как стала очевидно что Кремль проиграл и сильно"испачкался" вот и несут всякую чушь, где не разберешь кто кого считает дурнее других народ - кандидата или наоборот!
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