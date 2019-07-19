Кандидат від "Опоплатформи" назвала окупантів Донбасу "героями"

Кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Оксана Гаврилюк із Києва (округ №217) осоромилася текстом у своїх передвиборчих рекламних листівках. У них вона назвала російське збройне вторгнення на Донбас "громадянською" війною, а також передбачила примирення російських "героїв" із українськими.

Фото пропагандистської агітки із проросійською риторикою опублікували на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook.

Оксана Гаврилюк Facebook Оксани Гаврилюк

"Одинадцять років тому у моєму житті трапилася зустріч, оцінку якій я можу дати тільки зараз. Старий дідусь передбачав у 2014 році "громадянську" війну на території України. А найголовніше – як вона закінчиться. Було сказано: солдати-"герої", як з одного боку, так і з іншого, потиснуть руки одне одному і розберуться, кожен у себе, з тими, хто їх туди відправив", – наведені у проспекті слова Гаврилюк.

Скандальні листівки Гаврилюк Facebook Баба і кіт

Скандальні листівки Гаврилюк "Вголос"

Формулювання, які зазвичай лунають на пропагандистському російському телебаченні, розлютили українців, і вони висловили своє обурення позицією кандидата у нардепи у коментарях до посту.

"Гнида мокшанська", "Соромно за те, що на Оболоні такі живуть. Гнати її за поребрик треба", "А куди подіти 13 тисяч загиблих Героїв?", "А чому цього діяча-буГХалтера не знімають із перегонів? Держава, яка себе не захищає, зникне", "П...здець повний, їй до психіатра треба, а не до Верховної Ради!", "Який електорат, такі й кандидати", – обурюються у соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по 66 округу на Житомирщині до Верховної Ради України балотується Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись із журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи.

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