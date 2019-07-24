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Гройсман розповів, хто може стати новим прем'єр-міністром

6.6т Читати матеріал російською

На пост нового прем'єр-міністра України є відразу три потенційні кандидати.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив нинішній глава уряду Володимир Гройсман.

Серед наступників він називає Андрія Коболєва, Олександра Данилюка та Юлію Тимошенко.

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Також Гройсман додав, що з президентом України Володимиром Зеленським "нормально спілкується", але не є фанатом "Кварталу 95". З главою держави він познайомився на 60-річному ювілеї Ігоря Суркіса.

При цьому він заперечує близькі дружні відносини з п'ятим президентом Петром Порошенком, у якого вдома був тільки один раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єр-міністром України.

При цьому у Вакарчука повідомили, що новим прем'єр-міністром в новому уряді може стати екс-заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

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Особи
Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Олександр Данилюк Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кого колышет .что там думает Украинский стратег
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