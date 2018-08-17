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Гриценко скоротив відставання від Тимошенко - рейтинг GfK

7.7тЧитати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за підсумками липня 2018 року скоротив відставання у президентському рейтингу від лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування компанії GfK Ukraine, проведеного 3-22.07.2018.

Як наголошується у презентації, Гриценко досяг у липні найбільшого свого рейтингу з початку року.

При цьому у Тимошенко 23,1% голосів тих, хто визначився (зростання до червня +0,6%), у Гриценка - 15,5% (зростання +2,3%)

Опитування GfK

У липні дещо зріс рейтинг президента Петра Порошенка - до 8,1% (+1,5%).

Опитування GfK

Опитування GfK

Зазначається також, що лідери балансу довіри стабільні: генпрокурор Юрій Луценко та екс-прем'єр Арсеній Яценюк користуються найменшою довірою: -83% і -84% відповідно.

А лідери довіри - співак Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко.

Опитування GfK

Згідно з опитуванням, найбільше українців турбують економічні проблеми, стурбованість корупцією зменшилася.

Опитувалися 1000 респондентів у віці від 16 років по всій Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко наздоганяє у президентському рейтингу Юлію Тимошенко, і згідно з результатами липневих опитувань від Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних дослідження ім. Яременка Тимошенко підтримують 12,5%, а Гриценка - 9,1% від усіх виборців.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
соціологічні опитування
Особи
Анатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
опрос
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Олег
Олег
Что за рейтинги? Ктоих составляет ?Что за компании? Дурня якась!
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4
2
Groza Did
Groza Did
Да хоть ноздря в ноздрю с бабюлей. Главное - направление гонки. А оно, похоже, в задницу
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3
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы догоняют папуасов. а папуасы готовы голосовать?
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1
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Groza Did, папуас ты готов? быдло хочешь тебе бусы подарю?
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2
Groza Did
Groza Did
(Кротов Даниил), "а папуасы готовы ...?" - Раздался голос крота из-за соседской выгребной ямы
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3
1

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