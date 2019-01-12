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Гриценко сказав, коли піде в СБУ

2.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко підтвердив, що його викликали на допит до Служби безпеки України.

Про це він заявив після надання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації його як кандидата на виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

"Я підтверджую, дійсно я отримав повістку на допит в СБУ. Я піду туди у вівторок (15 січня. - Ред.) В 11:00", - сказав Гриценко.

Про причини допиту політик порадив запитати у президента Петра Порошенка: "Він краще знає, чому мене туди викликають".

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Лідер "Громадянської позиції" додав, що на допит піде і ховатися не буде. Він згадав, як навіть за часів Майдану, коли мав депутатський мандат, ходив на допит до Головного слідчого управління ГПУ.

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"Я ходив, не знаючи, повернуся чи ні. Я ніколи не ховався і зараз ховатися не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю", - запевнив Гриценко.

У прес-службі політика уточнили, що допит призначено на вівторок, 15 січня, на 11:00 ранку за адресою Володимирська, 33.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко 12 січня подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента України.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
Неуловимый ОнотолЕ , такой смелый , только ссыт за 5 лет , хоть раз , съездить на фронт или пойти в госпиталь к раненым ( крови боится) . Ворюга херов и лживая мразь .
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он прекрасно лично принял участие в развале ....армии...Внёс великую лепту)))))))))))))))))))))))))))))))))
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