Гриценко назвал ошибку власти в начале аннексии Крыма

На початковій стадії агресії в Криму ключову роль мала відіграти Служба безпеки України, оголосивши АТО на півострові.

"Як тільки "зелені чоловічки" захопили дві адміністративні будівлі – усе, починається АТО. Одразу повинні були включитися Наливайченко, його перший заступник, керівник Антитерористичного центру і здійснювати безпосереднє управління операцією", - заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в інтерв'ю "Гордону".

За його словами, "зелених чоловічків" потрібно було знищити.

"На кожному етапі – своє. Коли вони захопили будівлю, треба було знешкодити, як у будь-якій антитерористичній операції. І тоді були сили і засоби. Я це все виклав Наливайченку і Турчинову. Пізніше був момент, наскільки я пам'ятаю, 7 березня, коли, з одного боку, Шойгу і Путін заявили, що "ихтамнет", тобто війська, які були задіяні під час навчань, повернулися в місця постійної дислокації. З іншого боку, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації заявив, що всі військовослужбовці перебувають у місцях, передбачених двостороннім договором. Я тоді, до речі, публічно сказав, що якщо хтось ходить по вулицях із гранатометами, важкими кулеметами та іншою зброєю, то це терористи, дати їм 12 годин, щоб скласти зброю. Якщо ні – отже, треба нейтралізувати, знешкодити", - пояснив Гриценко.

Як писав "Обозреватель", під час допиту в Оболонському районному суді Києва 15 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що запобігти окупації Криму Росією в 2014 році новосформованим органам влади не дозволили плачевний стан української армії, а також загроза повномасштабного вторгнення російських військ.

Також Турчинов зізнався, що приховав правду про армію в 2014 році.