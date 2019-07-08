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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Гриценко може пройти до Ради, а Шарій обганяє Смешка: підсумки нового опитування

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Партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка наблизилася до прохідного бар'єру до Верховної Ради, а політсила Ігоря Смешка "Сила і честь" почала поступатися позиціями Партії Шарія.

Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва, виступаючи на пресконференції в ефірі телеканалу "112-Україна".

Вибори до Верховної Ради

Вибори до Верховної Ради

"РБК-Україна"

Так, "Громадянська позиція", згідно з даними соціологічного опитування, зараз має 3,4% підтримки виборців, які визначилися з політичними симпатіями і точно підуть на вибори. За словами Балакірєвої, це забезпечує їй стабільне потрапляння на межу проходження до парламенту, враховуючи похибку.

Гриценко може пройти до Ради, а Шарій обганяє Смешка

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Що стосується "Сили і честі" Смешка, то вона не долає 3% бар'єр і навіть поступається партії скандального блогера Анатолія Шарія. Вона має 2,5% проти 2,6%.

Гриценко може пройти до Ради, а Шарій обганяє Смешка

Що стосується п'ятірки лідерів, то вона виглядає таким чином:

  • "Слуга народу" — 41,6%;

  • "Опозиційна платформа — За життя" — 13,7%;

  • "Європейська солідарність" — 8,5%;

  • ВО "Батьківщина" — 7,7%;

  • "Голос" — 7,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування засвідчило, що 56% українців точно візьмуть участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Також соціологічні дослідження показують, що до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Анатолій ГриценкоІгор СмешкоАнатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиціяПартія "Сила та честь"
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Нэзабаром Сравні
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огого!гірше не будеее!ипонсий рот.
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Stepanska Anna
Stepanska Anna
Батьківщина стабілізує ситуацію в Україні! Покращить економіку і політику! Жду з нетерпінням 21 число!!! Батьківщина переможе!
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Фоменко Стас
Фоменко Стас
Юлія Тимошенко та політична партія "Батьківщина",одна з найпотужніших команд, які проходять до нового парламенту!
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