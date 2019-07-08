Гриценко може пройти до Ради, а Шарій обганяє Смешка: підсумки нового опитування

Партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка наблизилася до прохідного бар'єру до Верховної Ради, а політсила Ігоря Смешка "Сила і честь" почала поступатися позиціями Партії Шарія.

Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва, виступаючи на пресконференції в ефірі телеканалу "112-Україна".

Вибори до Верховної Ради "РБК-Україна"

Так, "Громадянська позиція", згідно з даними соціологічного опитування, зараз має 3,4% підтримки виборців, які визначилися з політичними симпатіями і точно підуть на вибори. За словами Балакірєвої, це забезпечує їй стабільне потрапляння на межу проходження до парламенту, враховуючи похибку.

Що стосується "Сили і честі" Смешка, то вона не долає 3% бар'єр і навіть поступається партії скандального блогера Анатолія Шарія. Вона має 2,5% проти 2,6%.

Що стосується п'ятірки лідерів, то вона виглядає таким чином:

"Слуга народу" — 41,6%;

"Опозиційна платформа — За життя" — 13,7%;

"Європейська солідарність" — 8,5%;

ВО "Батьківщина" — 7,7%;

"Голос" — 7,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування засвідчило, що 56% українців точно візьмуть участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Також соціологічні дослідження показують, що до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

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