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Гриценко: через військові замовлення треба знаходити та реалізувати новітні розробки

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Оборонна промисловість в Україні повинна бути не тільки способом забезпечення армії технікою та озброєнням, а потужним драйвером майбутнього.

Про це в програмі "Право на владу" сказав Анатолій Гриценко. "Я хочу, щоб на оборонну промисловість дивились не як на спосіб забезпечення армії, Нацгвардії, розвідок та СБУ технікою і озброєнням, а як на потужний драйвер нашого майбутнього. Так було і так буде в усіх країнах", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він додав, що саме через військові замовлення треба знаходити та реалізувати новітні розробки – те, що потім йде на рушійну силу для промислової бази країни. Кандидат у президенти підкреслив, що "Укроборонпром" – тільки частина оборонно-промислового комплексу. Паралельно повинні працювати і потужні приватні підприємства.

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"Зараз утворений величезний приватний сектор у виробництві, модернізації та інноваціях в зброї. Його треба додати до того державного сектору, який залишився у спадок від Радянського Союзу та був додатково утворений Україною. Це понад сто потужних підприємств – конструкторських установ та науково-дослідницьких", – розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, как развивать оборонный комплекс в Украине. Политик считает, что нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
До 2010 года надо было тезисы толкать,а не армию разбазаривать.
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