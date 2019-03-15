Гриценко: через військові замовлення треба знаходити та реалізувати новітні розробки

Оборонна промисловість в Україні повинна бути не тільки способом забезпечення армії технікою та озброєнням, а потужним драйвером майбутнього.

Про це в програмі "Право на владу" сказав Анатолій Гриценко. "Я хочу, щоб на оборонну промисловість дивились не як на спосіб забезпечення армії, Нацгвардії, розвідок та СБУ технікою і озброєнням, а як на потужний драйвер нашого майбутнього. Так було і так буде в усіх країнах", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він додав, що саме через військові замовлення треба знаходити та реалізувати новітні розробки – те, що потім йде на рушійну силу для промислової бази країни. Кандидат у президенти підкреслив, що "Укроборонпром" – тільки частина оборонно-промислового комплексу. Паралельно повинні працювати і потужні приватні підприємства.

"Зараз утворений величезний приватний сектор у виробництві, модернізації та інноваціях в зброї. Його треба додати до того державного сектору, який залишився у спадок від Радянського Союзу та був додатково утворений Україною. Це понад сто потужних підприємств – конструкторських установ та науково-дослідницьких", – розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, как развивать оборонный комплекс в Украине. Политик считает, что нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!