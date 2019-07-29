Рада оновилася на 80%: хто з відомих нардепів "пролетів" на виборах

Після позачергових парламентських виборів Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народних депутата зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше.

При цьому багато мастодонтів української політики, які роками засідали в парламенті, туди не потраплять. Хто ці люди – розбирався OBOZREVATEL.

Програли по мажоритарці

Нинішній склад парламенту істотно оновиться. "Пролітають" повз і багато одіозних нардепів минулого скликання.

Програв передвиборну гонку народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський. Не допомогла йому активна кампанія на 64-му окрузі (Коростень) – де практично на кожному розі розташовувалися борди з його зображенням.

Не потрапляє в парламент і Володимир Литвин. Народний депутат кількох скликань, екс-спікер Верховної Ради і екс-глава Адміністрації президента програв вибори на 65-му окрузі (Житомирська область) журналісту телеканалу Espreso Дмитру Костюку з партії "Слуга народу".

Сергію Пашинському не допомогла активна агітація на окрузі

По мажоритарці не проходять Борислав Розенблат, Сергій Каплін, Ігор Мосійчук, Іван Винник.

Серед мастодонтів хочеться виділити і В'ячеслава Богуслаєва, президента компанії "Мотор Січ". Він сенсаційно програв свій округ в Запоріжжі весільному фотографу з команди Зеленського Сергію Штепі. Ще кілька місяців тому новоспечений народний депутат фотографував заходи в місті і брав від 1300 гривень на годину.

Не вдалося потрапити в парламент і нардепу 3-х скликань Олександру Третьякову. На своєму рідному 219 окрузі (Святошинський район, Київ) він поступився скандальному рестораторові Миколі Тищенку. Різниця між кандидатами склала трохи більше 5 тисяч голосів.

Не потрапить в парламент і раніше впливовий нардеп, заступник голови фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко. Він поступився журналісту Олександру Дубинському практично 30% голосів. Обидва вони балотувалися по 94 округу (Обухівський район Київської області). До слова, кампанія на цьому окрузі була однією з найскандальніших.

Не вдалося пройти до стін парламенту і нардепу від БПП Олександру Грановському. Він балотувався по харківському 169 округу і програв скандальному кандидату від пропрезидентської партії Олександру Куницькому.

Олександр Грановський (ліворуч) та Ігор Кононенко (посередині) Інфоресіст

Незвичайна кампанія відбулася і у Львівській області. Кандидат від "Голосу" Галина Васильченко з великими труднощами, але все ж змогла обійти чинного нардепа Богдана Дубневича. Для перемоги їй знадобилося 28,5 тисяч голосів.

При цьому вибори на окрузі також супроводжувалися скандалами. Глава партії "Голос" Святослав Вакарчук прямо звинуватив команду Дубневича в крадіжці голосів.

Програла по мажоритарному округу і Надія Савченко. Набрала вона всього лише 8 голосів. Її колега по парламенту Наталя Веселова, яка також вирішила спробувати удачу, отримала в два рази менше. До слова, після такого розгромного результату Надія Савченко публічно спалила свою агітаційну продукцію.

Не вдалося перемогти і ексцентричному екс-голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю, він балотувався по одному з округів на Донбасі.

При цьому 11 кандидатів по округу не отримали жодного голосу. 5 кандидатам вдалося загітувати лише по 1 виборцю (або, можливо, проголосувати за самих себе). Переможцем же став одіозний самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав всього лише 220 голосів. ЗМІ вже пригадали Ковальову активну участь в організації афганців "Ніхто крім нас" та допомогу беркутівцям під час Революції Гідності.

Олександр Ковальов

"Пролітає" повз парламент і позафракційний нардеп Віктор Чумак. Він балотувався по 214 округу (Київ, Левобережка), програв кандидату від "Слуги народу" Сергію Швецю. У Верховній Раді він працював в 7-му і 8-му скликаннях, був членом антикорупційного комітету.

Цікава ситуація на цих виборах вийшла і з сімейством одного з кандидатів в президенти України Олександра Шевченко. Він планував потрапити по 83-му округу (Івано-Франківськ), але в останній момент зняв свою кандидатуру на користь помічника, який балотувався від "Слуги народу".

В результаті кампанія не вдалася, і помічник Андрій Сторожук програв округ кандидату від "Свободи" Оксані Савчук. Брат Шевченка Віктор балотувався по 85-му округу, але теж програв гонку кандидату Едуарду Прощуку від партії "Слуга народу". Третій брат Шевченка Андрій йшов в Раду по 88-му округу, де програв чинному народному обранцю від "Народного фронту" Андрію Іванчуку.

Олександр Шевченко

"Пролетіли" за списком

Частина нинішніх нардепів спробували свої сили в списку партій. Вагома частина мастодонтів української політики не пройшла за списками партії "Опозиційний блок".

Так, без мандатів залишилися Олександр Вілкул, Євген Мураєв, скандальний нардеп Віталій Хомутинник, Євген Геллер, Михайло Добкін, Тетяна Бахтєєва, Ігор Шурма, Михайло Ланьо. Не пройшов до парламенту і Борис Колесников, але вже по мажоритарному округу.

За списками Радикальної партії в парламент не пройшли її лідер Олег Ляшко, нинішній нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський та інші. Залишиться нова Рада і без нардепа Михайла Поплавського. Його "Аграрна партія" навіть за допомогою Олега Винника не змогла подолати прохідний бар'єр у 5%.

Олег Винник і Михайло Поплавський

Без мандатів залишилася і партія "Українська стратегія" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Разом з ним програли на виборах нинішній міністр освіти Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністри культури і юстиції Євген Нищук і Павло Петренко, заступник голови фракції "Народного фронту" Андрій Тетерук, народні депутати Віктор Єленський, Ігор Алексєєв і Вадим Кривенко.

За бортом Верховної Ради опинилися кілька відомих списочників від "Європейської Солідарності". Не пройшли віце-перм'єр-міністри Павло Розенко і В'ячеслав Кириленко, діючі нардепи Олександр Бригинець, Сергій Висоцький, Ігор Лапін.

Олег Ляшко обіцяє "не здаватися"

Не порадувала своїх прихильників "Самопоміч". Мандатів 9-го скликання не буде у мера Львова Андрія Садового, віце-спікера Оксани Сироїд, глави фракції Олега Березюка, нардепів Руслана Семенухи і Тетяни Острикова. Аналогічна ситуація у партії "Сила і честь". Крім Ігоря Смешка, мандатів не буде в нардепів Рефата Чубарова, Олени Сотник, Івана Мірошниченко та Ірини Сисоєнко.

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