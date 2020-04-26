Головна Новини
26 квітня • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі статті автора

Гра в патріотизм скінчилася. Держава повністю перейшла під правління антимайдану

1.3т

Спочатку зелене воно ще хоч трошки загравало з патріотичним наративом. Бодай технологічно, бодай поверхнево – але воно принаймні намагалося враховувати почуття й очікування великого масиву майданних людей. Тепер же воно попливло настільки, що навіть не приховує свого занурення в тотальний антимайдан.

Верланов і Нефьодов (при різності ставлень до них) – це остання й найжирніша крапка в зачистці зеленкуватого "істеблішменту" під людей антимайдану. Всі ці "правильні люди" з першого фото хвальоної dream team (Данилюк, Рябошапка, сьогоднішні відставники) – за бортом. Ніякий це не був dream і ніякий не team. Реформаторські ширми, якими прикривалося зелене воно, впали додолу – і в повен зріст постав низькорослий антимайдан, нашпигований реакціонерами, які тріумфально повертаються на всі пости.

На закритому засіданні уряду, без обговорень і без звітів, без пояснень і без попереджень знімати з посад будь-кого по політичній статті ("звільнення без підстав") – таке можуть робити лише дві людини: путін у росії і Єрмак в Україні. Цю зловісну статтю, яка дозволяє без підстав із політичних міркувань зняти будь-кого будь-коли, "слуги народу" зумисне протягнули в закон, аби в майбутньому президент антимайдану міг зачищати владу під вимоги свого північносхідного патрона. Це нагадує "особое совещание", яке без присутності обвинуваченого виносило судові рішення в сталінські часи.

Мені глибоко все одно, хто там очолює митницю й податкову – тут важливі не прізвища, а символізм зачистки. Ці дві кормушки будуть віддані перевіреним кадрам системи. Рус-Єрмак подбає. Рус-Венедіктова прикриє. А насправді ж ніхто й не вимагав від наполеончика враз ставати супер-пупер-патріотом. Ніхто ж не очікував українських проривів від малоросійського нариву. Чекалося (були й такі, що чекали) лише на зелене світло для людей модерного, реформаторського, технократичного покрою. Тепер, коли останні неєрмаковські нерускі люди звільнені за політичною статтею в закритому режимі, а зелені сценаристи випускають на сцену грузинську мавпочку для відволікання уваги – є всі підстави констатувати факт двірцевого перевороту. Загравань із "правильними" середовищами більше не буде. Забавляння в патріотику скінчилося. Бобік здох. Держава повністю перейшла під правління антимайдану, і це – світоглядне рішення першого. Відкрито всі кадрові резерви старої школи. Критерієм потрапляння у владну обойму тепер буде приналежність до ідеології "какаяразніца", а також симпатія до доктрини братнього руского міра. Якщо ні – то апробована політична стаття "звільнення без підстав" чекатиме на своїх наступних жертв.

Філософія антимайдану як явища уй*бно-українофобного полягає в жовчному ставленні до подразників. Тому влада, ретельно вичищена від людей з іншого тіста, пішла на завершальну фазу своєї кристалізації. Вона вже не є зборищем відверто поганих і відверто нормальних. Вона вже не є сумішшю зерна і полови. Вона вже не є збірбогородицею. Вона починає бути відібраною командою професійних реваншистів. Відібраною ретельно, під чіткі завдання перевести країну в режим пом’якшеної раші. Це – вибір. Усвідомлений і світоглядний. Поки карантин, до 12 травня, антимайдану треба встигнути підзачистити ще й політичне поле опонентів – і залунає на майскіє празнічкі їхня улюблена гармошка, і замайорить георгіївська стрічечка, і дядя вова привітає по телефону, і короновірусна країна вкотре здригнеться від запитання в дзеркало: агов, ми ще тут?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "політичний блог" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Остап Дроздов Остап Дроздов
Тема
політичний блог
Особи
Володимир Путін Ірина Венедиктова Олексій Гончарук Руслан Рябошапка Максим Нефьодов Сергій Верланов Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Остапа Дроздова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги