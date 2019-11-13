"Гра не закінчена!" Портников нагадав про плани Росії щодо України

Журналіст Віталій Портников висловив думку, що переслідування проукраїнських ЗМІ є насамперед вигідним країні-агресорці.

Про це він заявив у ефірі програми "Суботній політклуб" на "Еспресо.TV". Він зазначив, що в умовах ведення бойових дій влада мала б зосередитися не на перешкоджанні роботи тих, хто критикує її діяльність, а на обмеженні російської пропаганди.

Портников зауважив, що цим влада робить зі своїх громадян "таку саму дикунську зграю, на яку перетворилися вже в путінські час росіяни".

"Це процес перетворення українських громадян на негромадян, на підданних. Тому що кожен закритий канал, кожен журналіст, який змовчить, кожен факт, який він приховає, це шлях до повної і остаточної дегенерації українського суспільства й на перетворення нашої країни на жалюгідну і мерзенну карикатуру на путінську Росію", – вважає він.

Віталій Портников

Водночас, як зазначив Портников, "в умовах війни ми мали б розробити чіткі правила поведінки в медіаефірі".

Зокрема, він навів приклади телеканалів "112" та NewsOne, редакційну політику яких визначає "намагання пояснити, що Росія нам не ворог і що війна – це якесь прикре непорозуміння".

"Я розумію, що ми не можемо бути ідеальною країною з точки зору свободи слова саме тому, що ми перебуваємо у війні. Але це теж має бути наш критерій у визначенні того, що відбувається у нашому медіаринку. Якщо ми будемо боротися з тими ЗМІ, які підтримують українську позицію, і залишати вільні руки тим, хто, по суті, є російськими агентами впливу в нашій країні, то я вас хочу переконати, що від цієї країни залишиться половина. Швидше, ніж ви думаєте", – зазначив журналіст.

Також він нагадав, що в Кремлі не забули про свої плани побудови в Україні "Новоросії", кордони якої чітко визначено в "кримській" промові президента РФ Володимира Путіна.

"Там написано і прочитано з трибуни в Кремлі, які області мають увійти в "Новоросію". Якщо ви думаєте, що хтось цей план у Москві забув, ви помиляєтеся. Там просто чекають слушного моменту. А який це слушний момент?

Ми знаємо який – дестабілізація ситуації в Україні, розкол між самим українцями, боротьба між українською владою і українським суспільством, готовність української влади до капітуляції і неготовність українського суспільства до капітуляції, боротьба з тими засобами масової інформації, які не підтримують капітуляцію, і спокійне ставлення до тих, які підтримують", – пояснив Портников.

Він додав, що з часу обрання Володимира Зеленського на посаду президента, все йде за московським планом. Але це не те, що має принести мир нашій країні. Це план війни і окупації.

"І величезна кількість людей, які думають, що нинішня ситуація призведе до миру, скоро опиняться в зоні нових воєнних дій. Будуть бігти сюди до Києва, якщо ще мости не підірвуть. Я не хочу бути тим, хто прогнозує якісь жахливі речі, але 2013 року ніхто не вірив, що росіяни ввійдуть у Крим, і вже точно не вірив, що вони таке влаштують на Донбасі.

Все може ще бути. Нічого ще не закінчилося. Гра ще не закінчена. Гра закінчиться тільки тоді, коли росіяни чітко зрозуміють, що їм Україна не по зубах. Зараз, якби я був на місці Путіна, я, чесно кажучи, вважав би, що по зубах", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников заявив, що обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка є сигналом, що влада хоче встановити путінський режим у державі.

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