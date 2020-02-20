"Гра КДБ": Портников розкрив підступний план Путіна із заміни Суркова

Журналіст Віталій Портников назвав перестановки в Росії, а саме заміну на посаду "куратора Кремля по Донбасу" Владислава Суркова на Дмитра Козака, грою КДБ.

Як він написав у статті для Еспресо.ТV, коментувати указ президента Росії Володимира Путіна про відставку Суркова з посади помічника президента Росії – справа невдячна.

"Хочу просто нагадати читачеві, як багато було коментарів після того, як в складі нового російського уряду не виявилося Дмитра Козака. Як мої колеги пояснювали, що це означає посилення "яструбів" в оточенні Володимира Путіна, що "голуб" Козак не виправдав очікувань правителя і чому. А коли з'явилося повідомлення про призначення Дмитра Козака заступником глави адміністрації президента і можливу відставку Суркова, ті ж самі люди стали з тієї ж упевненістю говорити про провал "яструбів" і посилення "голубів", – написав Портников.

Сурков і Путін РІА Новини

На думку журналіста, ніяких "яструбів" і "голубів" в Кремлі давно немає і ніколи не було, вони існують хіба що "в фантазіях Володимира Зеленського, Андрія Єрмака і всезнаючих українських експертів".

"У Кремлі можуть сперечатися хіба що про те, якою саме зброєю краще знищити Україну і якими темпами, що краще, військова спецоперація чи внутрішня дестабілізація. Але рішення все одно приймаються Путіним, а не Сурковим або Козаком. Приймаються після консультацій в Раді безпеки, порядок денний якої готує Микола Патрушев, а не Сурков або Козак", – написав він.

За його словами, саме тому всі ці "яструби" і "голуби" – це все гра КДБ. Можливо, Путіну захотілося, на його переконання, заманити українського президента в нові пастки і він вирішив показово посилити Козака. Або ж в Кремлі вирішили "пограти з Заходом в" молдавський сценарій "для України" – і тому поставили Козака на ділянку, де він зможе блиснути своїми талантами і забезпечити приборкання бунтівної провінції за згодою Євросоюзу і США.

"Не буду намагатися розшифрувати путінські наміри, тим більше, що вони можуть змінюватися по ходу гри. Але в одному я впевнений – Сурков нікуди не дінеться. Якщо не сам Сурков повернеться, то виконавець ролі" яструба "на українському напрямку незабаром проявиться. Може бути , це буде сам Патрушев – хоча чиновнику такого високого рангу просто ніколи часто зустрічатися з якимись там українськими учасниками переговорів, не царська це справа.

А, може бути, до Ради безпеки Росії переведуть не найбільш Суркова, а нинішнього керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Свого часу Рогозін і Козак прекрасно зображували тандем "яструба" і "голуба" на молдавському напрямку – і цілком досягли успіху. Чому б їм не доручити виконати той же нехитрий танець вже для довірливих українських чиновників? ", – зазначив Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про відставку Владислава Суркова стало відомо в кінці січня 2020 року. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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