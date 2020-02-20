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20 лютого • оновлено в 02:08
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"Гра КДБ": Портников розкрив підступний план Путіна із заміни Суркова

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Журналіст Віталій Портников назвав перестановки в Росії, а саме заміну на посаду "куратора Кремля по Донбасу" Владислава Суркова на Дмитра Козака, грою КДБ.

Як він написав у статті для Еспресо.ТV, коментувати указ президента Росії Володимира Путіна про відставку Суркова з посади помічника президента Росії – справа невдячна.

"Хочу просто нагадати читачеві, як багато було коментарів після того, як в складі нового російського уряду не виявилося Дмитра Козака. Як мої колеги пояснювали, що це означає посилення "яструбів" в оточенні Володимира Путіна, що "голуб" Козак не виправдав очікувань правителя і чому. А коли з'явилося повідомлення про призначення Дмитра Козака заступником глави адміністрації президента і можливу відставку Суркова, ті ж самі люди стали з тієї ж упевненістю говорити про провал "яструбів" і посилення "голубів", – написав Портников.

Сурков і Путін

Сурков і Путін

РІА Новини

На думку журналіста, ніяких "яструбів" і "голубів" в Кремлі давно немає і ніколи не було, вони існують хіба що "в фантазіях Володимира Зеленського, Андрія Єрмака і всезнаючих українських експертів".

"У Кремлі можуть сперечатися хіба що про те, якою саме зброєю краще знищити Україну і якими темпами, що краще, військова спецоперація чи внутрішня дестабілізація. Але рішення все одно приймаються Путіним, а не Сурковим або Козаком. Приймаються після консультацій в Раді безпеки, порядок денний якої готує Микола Патрушев, а не Сурков або Козак", – написав він.

За його словами, саме тому всі ці "яструби" і "голуби" – це все гра КДБ. Можливо, Путіну захотілося, на його переконання, заманити українського президента в нові пастки і він вирішив показово посилити Козака. Або ж в Кремлі вирішили "пограти з Заходом в" молдавський сценарій "для України" – і тому поставили Козака на ділянку, де він зможе блиснути своїми талантами і забезпечити приборкання бунтівної провінції за згодою Євросоюзу і США.

"Не буду намагатися розшифрувати путінські наміри, тим більше, що вони можуть змінюватися по ходу гри. Але в одному я впевнений – Сурков нікуди не дінеться. Якщо не сам Сурков повернеться, то виконавець ролі" яструба "на українському напрямку незабаром проявиться. Може бути , це буде сам Патрушев – хоча чиновнику такого високого рангу просто ніколи часто зустрічатися з якимись там українськими учасниками переговорів, не царська це справа.

А, може бути, до Ради безпеки Росії переведуть не найбільш Суркова, а нинішнього керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Свого часу Рогозін і Козак прекрасно зображували тандем "яструба" і "голуба" на молдавському напрямку – і цілком досягли успіху. Чому б їм не доручити виконати той же нехитрий танець вже для довірливих українських чиновників? ", – зазначив Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про відставку Владислава Суркова стало відомо в кінці січня 2020 року. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

  • Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

  • Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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Автор
Гліб Іванов
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