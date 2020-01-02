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2 січня • оновлено в 10:27
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ГПУ ліквідували: в Україні запрацював Офіс генерального прокурора

1.2т
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У четвер, 2 січня, в Україні офіційно розпочав роботу Офіс генерального прокурора, який замінив Генеральну прокуратуру.

Як повідомляє пресслужба ОГП, новостворене відомство отримало 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

"Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", – йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351 від 23 грудня, який був оприлюднений у газеті "Голос України" 24 грудня 2019 року.

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Нагадаємо, що 23 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора. Які нововведення відбулися – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Структура ОГП

Структура ОГП

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завершився перший етап реформи прокуратури, внаслідок чого з ГПУ було звільнено більш ніж половину прокурорів.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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