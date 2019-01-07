"Господь благословив Україну на перемогу": Тимошенко зробила заяву після літургії

Юлія Тимошенко разом із народними депутатами "Батьківщини" взяла участь у різдвяній літургії, яка відбулася в Софії Київський. Богослужіння проводив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Лідер "Батьківщини" привітала присутніх із Різдвом Христовим та офіційним отриманням Томосу про автокефалію Святішої Церкви України, повідомляється на сайті політсили.

За словами Юлії Тимошенко, у ці святкові дні відбувалися події, на які чекали українці багатьох поколінь.

Новини Юлія Тимошенко привітала українців із Різдвом Христовим

"Те, що офіційне отримання Томосу відбулося у Святий вечір – це символ, це знак того, що Господь благословив Україну на перемогу, а українців на гарне та мирне життя. Сьогодні всі українці дякують Господу за те, що допомагає вистояти в боротьбі за віру, правду, Україну. Добро обов‘язково перемагає! Хай нашій країні і всім нам допомагає Господь! Вірю, що все буде добре, а Господь завжди буде берегти Україну", – наголосила вона.

Участь у святковій літургії також взяли керівники держави, парламенту та уряду, і народні депутати.