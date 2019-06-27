"Гопники у владі!" Зеленський і Ко роздратували мережу зовнішнім виглядом. Фото

У мережі висміяли зовнішній вигляд президента Володимира Зеленського та його команди на офіційній зустрічі з японською делегацією.

Фото у Facebook опублікувала Ірина Погоржельська, підкресливши, що оточення глави держави продемонструвало зневагу до японців.

"Партизанський загін протоколу постійно діє. Так талановито продемонструвати зневагу до японців – треба ще постаратися. Окремо кожен і оптом усе криворізький колгосп "40 років без врожаю", – написала вона.

Зазначимо, що на фото Зеленський і його члени команди стоять у костюмах без краваток, а в одного навіть кепка на голові. У коментарях під постом користувачі писали, що це "дно" та "сором".

Зеленський на зустрічі з японцями Facebook

"Який дикий сором. Потрійне дно, враховуючи, що це ще й японці, нація, у якої етикет зведений до культу", "Каторжник-утікач" – одягнув те, що вкрав із мотузки", "Там все прекрасно: сорочка з застібкою до середини пуза і коміром під "метелика", піджак на два розміри більший на зріст і на чотири розміри менший в об’ємі. Штани так само із жахливою гармошкою, черевики! І це перед перфекціоністами японцями на переговорах", "Спасибі, що не в шортах", "Гопники у владі", "Шаурма за кадром у коридорі", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі за велику кількість помилок висміяли нібито нового співробітника Адміністрації президента України – Миколу Богославця.

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