1. Порошенко поговорил с Меркель накануне ее встречи с Путиным.

NB. Основными темами были миротворческая миссия на Донбассе, освобождение заложников Кремля и СП-2. Мы ни в чём не в праве обвинять фрау Меркель - она и так сидит на шпагате между немецким бизнесом, который последние два десятилетия был прочно завязан на Россию, и желанием выполнить свои политические обязательства перед Украиной. Впрочем, тот факт, что практически все западные лидеры перед встречей с ботоксным карликом так или иначе консультируются с Порошенко (а не сообщают ему о состоявшихся переговорах постфактум) есть положительным моментом и одной из побед нашей внешней политики.

2. Трамп пригрозил Анкаре санкциями, заявив при этом, что Турция много лет "использовала США" и теперь расходы на нее сократятся. Эрдоган в ответ заявил о бойкоте американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США, несмотря на то, что этот кризис сильно ослабил экономику страны и турецкую лиру, потерявшую с начала года уже более 40% стоимости.

NB. Трамп опять завёлся. Такое впечатление, что он намеренно рушит стратегические связи со своими давними партнёрами, одновременно пытаясь приласкать таких мировых изгоев, как Ын и Путин. Хотя многолетний опыт показывает - куда ни целуй Москву с Пхеньяном, везде окажется задница. Нам так вообще американско-турецкие "тёрки" ни к чему, тем более, что Кремль пытается подлить в них масла для того, чтобы привлечь Эрдогана на свою сторону. Но это ещё не финал, наблюдаем.

3. Газпром в ответ на санкции США поднимет цены на газ для россиян. Заседание совета директоров запланировано на 28 августа.

NB. Как-то встретилась информация, что СССР был настолько желанной для жизни страной, что в 1983-м ЦК КПСС принял решение осуществлять неполную заправку самолетов на сельхозработах, чтоб пилоты не могли сбежать из коммунистического рая. Но люди уплывали на плотах, прыгали с круизных лайнеров, лезли под пулями через Берлинскую стену и не возвращались с гастролей. Сейчас стало проще - 7,8 млн человек (!) составила естественная убыль населения России за 18 лет правления Путина. Остались, в основном, "терпилы" - потомки тех, которые считали, что Сталин всё делает правильно даже после того, как сами отсидели в лагерях по 15 лет. #таковэтотнародец.

Новини Кунсткамера для Путина

4. Южмаш отправляет в США основные конструкции для ракеты-носителя Antares - два основных механизма первой ступени ракеты-носителя Antares уже доставлены заказчику.

NB. Между Южмашем и компанией Orbital АТК заключен контракт сроком до 2019 года. Наше предприятие выполняет заказ качественно и в срок. Это ответ тем, кто кричал, что без кооперации с Залесьем украинские стратегические предприятия умрут через 2 года. Щас...

5. В продолжение темы. В Таиланде завершается строительство центра обслуживания украинской техники и обсуждается вопрос поставок еще 100 танков БМ "Оплот-Т".

NB. Украина стремительно теснит Россию на азиатских рынках вооружения. В частности Индия, которая много лет была вотчиной российского ВПК, выбирает украинское оружие. В ЮВА нам тоже есть чем похвастаться - я привёл лишь один пример из многих.

6. В аннексированном Крыму окончательно перестали обслуживаться карты Visa и MasterCard, работа которых на полуострове официально прекратилась в 2015 году.

NB. Часть нашего социума (от пресловутого Комаровского до пресловутого Рабиновича) считает, что с залессцами можно договориться. Нельзя. Гопник понимает только силу, диалог принимает за слабость, а компромисс - за индульгенцию своих будущих преступлений. Гопника нужно бить первым, облекая свой посыл в доступную для него форму. Передайте это нашим "пацифистам". Да и Трампу заодно...

Новини В Крыму становится нечем дышать

7. Экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Так, рост реального ВВП во втором квартале составил 3,6% по сравнению со 2-м кварталом 2017 года.

При этом экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% - до 5,38 млрд дол и превысил импорт. Положительное сальдо торговли за первое полугодие составило 2,8 млрд дол, а ЕС стал ключевым для Украины внешним рынком: объем экспорта товаров и услуг в Евросоюз по итогам первого полугодия превысил 11,1 млрд дол.

NB. Перечитайте, плиз, ещё раз эти цифры и постарайтесь понять тот масштаб работы, который удалось в условиях войны провести за три года - не только переориентировать отечественную экономику на западные рынки сбыта, но и добиться её перманентного роста.

Что касается торговли с Россией. Считаю, что ПРОДАВАТЬ туда мы должны всё, что только можем, за исключением высокотехнологической продукции. Закупки на госуровне (антрацита, ядерного топлива, сельхозудобрений т.п.) будут продолжаться до тех пор, пока не перейдём на отечественное сырьё или не найдём более дешёвых аналогов. Что касается товаров народного потребления, то не кричите, что это Порошенко виноват (он не в состоянии приставить своего сына к каждому отечественному предпринимателю), а просто не поленитесь посмотреть страну-производителя и просто НЕ ПОКУПАТЬ такие товары.

8. На параде в Киеве покажут новый самолет Ан-178.

NB. Самолет грузоподъемностью 18 тонн разработки ГП Антонов. Это будет премьерный публичный показ самолёта в Украине на мероприятии подобного уровня. Кстати, переговоры о поставках этой модели уже ведутся с шестью странами и (внимание!) блоком НАТО.

9. За полгода Киев посетили 850 тыс интуристов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном столицу посещали гости из таких стран как Беларусь, Израиль, США, Германия, Турция, Британия, Италия, Франция и Грузия. Залесье? Найн!)

NB. Туристическая отрасль страны выздоравливает. Причём, иностранцам интересно посетить не только столицу, но и, например, украинский Донбасс. Знакомы японец-экстремал был в Краматорске 3 года назад и решил повторить свой вояж в этом году. Просто офигел от трассы Краматорск-Славянск, ибо помнил её состояние трёхгодичной давности и готов был увидеть ещё более печальную картину. Так что война войной, а возрождение страны по расписанию.

10. Сегодня именинники – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин. В Габоне и Индонезии празднуют День независимости, а Роберт Де Ниро отмечает своё 75-летие.

Как и всегда, желаю своим друзьям оптимизма, терпения и мудрости. Уточняю: мудрость - это когда всё понимаешь, но уже не огорчаешься. Але нам своє робити... Шануймося!