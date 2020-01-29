Гончарука впіймали на брехні про відставку: опубліковано документ ОПУ

Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запідозрили у брехні щодо подачі заяви про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському.

Адже відповідний документ не був зареєстрований в Офісі президента. Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на запит журналіста Олексія Братущака. Ним він поділився на особистій сторінці у Facebook.

"Заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована", – йдеться у документі.

Відповідь ОПУ з приводу заяви Гончарука Facebook Олексія Братущака

За словами Братущака, це є прямим доказом того, що заява про відставку глави уряду, яку він нібито передав Зеленському, – фейк.

"Прем'єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону і Конституції. Здається, у юриста-прем'єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну, там, СМСкою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага", – із сарказмом зазначив журналіст.

Олексій Гончарук

"Якщо так, якщо офіційні посадові особи передають Зеленському свої заяви через СМСки (або як там у них це відбувається?), тоді кожну СМСку на телефоні президента слід вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Адже ось така вона, публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів", – продовжив тролити Гончарука Братущак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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