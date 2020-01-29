Гончарука впіймали на брехні про відставку: опубліковано документ ОПУ

Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запідозрили у брехні щодо подачі заяви про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському.
Адже відповідний документ не був зареєстрований в Офісі президента. Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на запит журналіста Олексія Братущака. Ним він поділився на особистій сторінці у Facebook.
"Заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована", – йдеться у документі.
Відповідь ОПУ з приводу заяви Гончарука
Facebook Олексія Братущака
За словами Братущака, це є прямим доказом того, що заява про відставку глави уряду, яку він нібито передав Зеленському, – фейк.
"Прем'єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону і Конституції. Здається, у юриста-прем'єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну, там, СМСкою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага", – із сарказмом зазначив журналіст.
Олексій Гончарук
"Якщо так, якщо офіційні посадові особи передають Зеленському свої заяви через СМСки (або як там у них це відбувається?), тоді кожну СМСку на телефоні президента слід вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Адже ось така вона, публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів", – продовжив тролити Гончарука Братущак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов голови Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися економічні питання. У розмові Гончарук нешанобливо відгукувався про президента Володимира Зеленського, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася друга частина розмови, а потім і третій запис.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Після цього прем'єр написав заяву про відставку і передав її президенту.
Однак Зеленський "вирішив дати шанс" прем'єру, оскільки у нього все ще великий кредит довіри українців.
Зі свого боку нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко розкритикувала Гончарука за те, що він подав заяву про відставку президенту. Вона нагадала, що за Конституцією України це питання повинна вирішувати Верховна Рада.
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