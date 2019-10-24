Поставив ультиматум: Гончарук влаштував "розгін" на митниці під Чернівцями

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у рамках робочої поїздки в Чернівецьку область відвідав пункт пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Прем'єр доручив чиновникам розібратися з проблемою пошуку приміщення для розміщення митниці.

"До нашого візиту на Порубному, вочевидь, добряче підготувались – ні людей, ні машин на самому пункті не було. Зате черги на під‘їзді бувають кілометрові. Водії кажуть, що іноді стоять на кордоні по декілька діб! І так на всіх пунктах, не тільки на цьому", – зазначив він.

Олексій Гончарук facebook.com/PMHoncharuk

Однією з проблем політик назвав те, що на митних пунктах досі не запущено стаціонарний сканер, "який би дав абсолютно нові можливості у боротьбі з контрабандою".

Всього, як уточнив він, із семи сканерів, які закупила ДФС, не працює жоден. Крім того, митниці "у спадок" дісталося безліч проблем, серед яких контрабанда і корупція.

Гончарук повідомив, що глава Державної митної служби Максим Нефьодов через два тижні повинен представити стратегію розвитку всієї митної інфраструктури та запуску закупленого обладнання.

"Гроші на реконструкцію під'їзних шляхів до пунктів виділені рік тому – невідомо де. Грошей немає, доріг – немає! Прошу Генпрокурора взяти під свій контроль цю ситуацію, щоб винні були покарані", – наголосив прем'єр-міністр.

Також Гончарук дав тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку, меру Чернівців Олексію Каструку і в.о. голови Чернівецької ОДА Михайлу Павлюку знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю й інфраструктуру для митного оформлення.

Олексій Гончарук facebook.com/PMHoncharuk

Прем'єр-міністр доручив правоохоронцям області посилити боротьбу з митними правопорушеннями.

"Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів — або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. При запуску нової митниці будуть ухвалені конкретні рішення.

Час схем у минулому. Ми на це дуже жорстко будемо реагувати!" – підсумував прем'єр.

Як писав OBOZREVATEL, Державна митна служба має намір збільшити суми штрафів за контрабанду товарів через кордон України. Відповідний законопроєкт уже розроблений.

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