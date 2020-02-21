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21 лютого • оновлено в 11:47
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Гончарук попередив про нову "бійню" через коронавірус в Україні

1.7т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про нові можливі провокації, на подобу тим мітингів, що відбулися в селі Нові Санжари, Полтавської області.

Про це глава Кабміну повідомив в п'ятницю, 21 лютого з трибуни Верховної Ради.

"Я припускаю, що провокації триватимуть. У нас вже сьогодні є інформація про те, що ніби-то громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула в Україну літаком, побула 4 дня в Києві і їхала на поїзді до Москви, і на кордоні з РФ нібито була затримана. і там нібито виявлені якісь віруси, і вони щось досліджують. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб продовжувати паніку, щоб посіяти серед нас недовіру", – зазначив чиновник.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

Гончарук зауважив, що зіткнення в Нових Санжарах відбулися через те, що в Україні йде інформаційна війна, як "і зсередини, і зовні". При цьому, на його думку, на даний момент немає підстав для паніки.

"Я хочу сказати відповідально: уряд, президент, парламент зробили все залежне від нас і, я вважаю, досить для того, щоб громадяни, ті, які евакуйовані, і ті, які знаходяться в Україні, були в безпеці", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • Евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари

  • Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Он тоже в карантине будет сидеть со Сколецкой? Может их всех, в Санжары? Хоть страна отдохнет!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Т*пой Гончарук - в России введен временный запрет на въезд граждан Китая. Учи матчасть
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