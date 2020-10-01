Гончаренко поскандалив в ефірі із Савченко та назвав її брехухою

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звинуватив колишню народну депутатку Надію Савченко у брехні під час суперечки в прямому ефірі.

Перепалка між Гончаренком і Савченко трапилася в програмі "Все по бєспрєдєлу" на Апостроф TV. Гості обговорювали російську агресію, анексію Криму й корупцію в політичних колах.

Звертаючись до Савченко, Гончаренко заявив, що вона жодного разу не сказала правду.

"Ви сказали стільки дурниць за цей ефір і стільки брехні, що ви просто брехуха. Я вам відповідав на все, що ви говорили – про Крим, про мене, про дати. Ви жодного разу не сказали правду, у вас просто набір гасел якихось", – заявив Гончаренко.

Перебиваючи нардепа, Савченко заявила, що народ України перевірить статки політиків, їхні машини, маєтки та землі.

"Перевірять вас, ваші машини, Порошенка статок і т. д", – заявила Савченко.

Після цього Гончаренко заявив, що народ України дає оцінку політикам на виборах.

"Рік тому ми всі пішли на вибори. Я набрав 20 тисяч голосів на виборах, а пані Надія – 8... Кращої оцінки, ніж вам дав народ, дати неможливо", – сказав Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко заявила, що революції в Україні відбувалися нібито не з подачі Росії, а з подачі Заходу. Про це вона повідомила в інтерв'ю пропагандистському російському каналу "НТВ".