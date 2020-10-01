Гончаренко поскандалив в ефірі із Савченко та назвав її брехухою

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
5,6 т.
Гончаренко назвав Савченко брехухою

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звинуватив колишню народну депутатку Надію Савченко у брехні під час суперечки в прямому ефірі.

Перепалка між Гончаренком і Савченко трапилася в програмі "Все по бєспрєдєлу" на Апостроф TV. Гості обговорювали російську агресію, анексію Криму й корупцію в політичних колах.

Звертаючись до Савченко, Гончаренко заявив, що вона жодного разу не сказала правду.

"Ви сказали стільки дурниць за цей ефір і стільки брехні, що ви просто брехуха. Я вам відповідав на все, що ви говорили – про Крим, про мене, про дати. Ви жодного разу не сказали правду, у вас просто набір гасел якихось", – заявив Гончаренко.

Перебиваючи нардепа, Савченко заявила, що народ України перевірить статки політиків, їхні машини, маєтки та землі.

"Перевірять вас, ваші машини, Порошенка статок і т. д", – заявила Савченко.

Після цього Гончаренко заявив, що народ України дає оцінку політикам на виборах.

"Рік тому ми всі пішли на вибори. Я набрав 20 тисяч голосів на виборах, а пані Надія – 8... Кращої оцінки, ніж вам дав народ, дати неможливо", – сказав Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко заявила, що революції в Україні відбувалися нібито не з подачі Росії, а з подачі Заходу. Про це вона повідомила в інтерв'ю пропагандистському російському каналу "НТВ".

УкраїнаНадія СавченкоОлексій Гончаренко