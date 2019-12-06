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6 грудня • оновлено в 22:57
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Головний пріоритет! В ЄС дали гучну обіцянку про підтримку України

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Україна залишиться головним пріоритетом Європейського парламенту і Європейської Комісії нинішнього складу.

Про це в п'ятницю, 6 грудня, заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер під час спільного пресбрифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві.

"Можете бути впевнені в тому, що Україна залишиться топпріоритетом для Європейського парламенту і Європейської комісії на цей термін", – сказав він.

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В ЄС дали гучну обіцянку про підтримку України

В ЄС дали гучну обіцянку про підтримку України

DW

Також Макаллістер зазначив непохитність українського уряду в процесі реформ і боротьби з корупцією.

"З жодною іншою країною за межами ЄС у нас немає такого тісного співробітництва, що стосується фінансової та макрофінансової допомоги. Тому що стабільна Україна – в інтересах ЄС також", – наголосив голова комітету Європарламенту.

При цьому він запевнив, що ЄС твердо підтримує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія порекомендувала Україні закуповувати газ безпосередньо з Росії. Йдеться про обсяги приблизно 15 млрд кубометрів на рік.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Теги
Європейська Комісія Європейський парламент Європейський Союз
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Скоро майдан новый, после 9-го
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