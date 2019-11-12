Голосували з дурості: Арахамія виправдав кнопкодавство "слуг народу"

У фракції "Слуга народу" не покарали кнопкодавів лише тому, що вони робили це "з дурості".

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова парламентської фракції Давид Арахамія, відповідаючи, чому не вигнали порушників регламенту ВР.

"Бо це випадково. Це кнопкодавство з дурості... Я зараз серйозно. Я з ними розмовляв пару годин. Людина вийшла із зали, повернулася, а їй кажуть: "Я за тебе проголосував". Вона питає: "А навіщо?". У нас там було 270 голосів. Не було пріоритетності у цього законопроєкту, ні прохання допомогти. Просто людина хотіла спробувати, що це таке. І у нас постало питання: видалити два голоси, які можуть бути важливі для потрібних державі реформ, чи ми покараємо людей, які з дурості натиснули не свою кнопку", – пояснив він.

При цьому Арахамія зазначив, якщо депутат ще раз займеться кнопокодавством, то його покарають: "Другий раз вже не може бути з дурості".

"Там доволі чималенький штраф. Більшість депутатів – дуже скромні з точки зору свого капіталу. Для них заплатити 50 000 – 60 000 штрафу – немаленькі гроші", – наголосив він.

Кнопкодавство у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Нардеп від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

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