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12 листопада • оновлено в 15:55
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Голосували з дурості: Арахамія виправдав кнопкодавство "слуг народу"

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У фракції "Слуга народу" не покарали кнопкодавів лише тому, що вони робили це "з дурості".

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова парламентської фракції Давид Арахамія, відповідаючи, чому не вигнали порушників регламенту ВР.

"Бо це випадково. Це кнопкодавство з дурості... Я зараз серйозно. Я з ними розмовляв пару годин. Людина вийшла із зали, повернулася, а їй кажуть: "Я за тебе проголосував". Вона питає: "А навіщо?". У нас там було 270 голосів. Не було пріоритетності у цього законопроєкту, ні прохання допомогти. Просто людина хотіла спробувати, що це таке. І у нас постало питання: видалити два голоси, які можуть бути важливі для потрібних державі реформ, чи ми покараємо людей, які з дурості натиснули не свою кнопку", – пояснив він.

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При цьому Арахамія зазначив, якщо депутат ще раз займеться кнопокодавством, то його покарають: "Другий раз вже не може бути з дурості".

"Там доволі чималенький штраф. Більшість депутатів – дуже скромні з точки зору свого капіталу. Для них заплатити 50 000 – 60 000 штрафу – немаленькі гроші", – наголосив він.

Кнопкодавство у Раді

Кнопкодавство у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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