"Гнати в Запоребрик": Береза розніс приїзд Венедиктова в Україну

Народний депутат України Борислав Береза розлютився через заяви російського журналіста, головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про готовність відкрити філію в Україні в разі скасування мовного закону.

Гнівний пост він виклав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, це неприпустимо після окупації Криму і Донбасу.

"Яке "Ехо Москви"? Нафіг! Він хоче, щоб радіостанція з назвою" Ехо Москви" вела мовлення з Києву? Після Криму? Після Донбасу? Вони там зовсім подуріли?" – обурився нардеп.

Венедиктов і Береза

Він з сарказмом зазначив, що "з таким успіхом" радіо можна буде назвати "Ехо Мордора" або "Унітазне ехо".

"А може ще Соловйова з Скабєєвою (Російські пропагандисти. – Ред.) ведучими візьме? З таким ж успіхом вони можуть назвати себе "Ехо Мордора" або "Унітазне ехо", але тут їх не буде... Загалом гнати його в Запоребрик. По-доброму, але сц*ними ганчірками", – підкреслив Береза.

У коментарях користувачі підтримали нардепа.

"Хто його впустив взагалі?", "Зовсім й*бнулись! Немає цензурних слів!", "Не дай Бог, дожилися...", "Не вистачало ще, щоб ця кучерява кремлівська шл*ха відкрила тут філію своєї радіосмітника", "Венедиктов зі своєю "ліберальністю" одного разу в прямому ефірі заявив, що на його думку, "в Україні громадянська війна". Завив кілька разів і твердо повторив. Тому Венедиктов – сиди у себе там за поребриком, і чекай коли репресивна машина, яку ти захищаєш, дістанеться до тебе", – написали вони.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Новина Facebook Борислава Берези

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну: він сподівається на інтерв'ю з президентом країни Володимиром Зеленським.

Головний редактор "Еха Москви" розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію в Україні в разі скасування мовного закону.

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