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"Гнати в Запоребрик": Береза розніс приїзд Венедиктова в Україну

1.8т Читати матеріал російською

Народний депутат України Борислав Береза розлютився через заяви російського журналіста, головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про готовність відкрити філію в Україні в разі скасування мовного закону.

Гнівний пост він виклав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, це неприпустимо після окупації Криму і Донбасу.

"Яке "Ехо Москви"? Нафіг! Він хоче, щоб радіостанція з назвою" Ехо Москви" вела мовлення з Києву? Після Криму? Після Донбасу? Вони там зовсім подуріли?" – обурився нардеп.

Венедиктов і Береза

Венедиктов і Береза

Він з сарказмом зазначив, що "з таким успіхом" радіо можна буде назвати "Ехо Мордора" або "Унітазне ехо".

"А може ще Соловйова з Скабєєвою (Російські пропагандисти. – Ред.) ведучими візьме? З таким ж успіхом вони можуть назвати себе "Ехо Мордора" або "Унітазне ехо", але тут їх не буде... Загалом гнати його в Запоребрик. По-доброму, але сц*ними ганчірками", – підкреслив Береза.

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У коментарях користувачі підтримали нардепа.

"Хто його впустив взагалі?", "Зовсім й*бнулись! Немає цензурних слів!", "Не дай Бог, дожилися...", "Не вистачало ще, щоб ця кучерява кремлівська шл*ха відкрила тут філію своєї радіосмітника", "Венедиктов зі своєю "ліберальністю" одного разу в прямому ефірі заявив, що на його думку, "в Україні громадянська війна". Завив кілька разів і твердо повторив. Тому Венедиктов – сиди у себе там за поребриком, і чекай коли репресивна машина, яку ти захищаєш, дістанеться до тебе", – написали вони.

Коментарі

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Facebook Борислава Берези

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Борислав Береза Олексій Венедиктов
Місце
Україна
Теги
Ехо Москви депутат
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Титов Герман
Титов Герман
Это все равно что вещало бы эхо Берлина из моксквы во времена второй мировой!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Порхатые всегда договорятся. Всё зависит от суммы шекелей, которую хотят получить одни и с которой готовы расстаться другие представители избранного народа
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
БляХЕР нафиг на историческую родину, харэ воздух на Украине поптить!
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