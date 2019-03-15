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Глава УГКЦ висунув дві умови майбутньому президенту України

2.9тЧитати матеріал російською

Майбутній президент України, кого б не вибрали на цей пост, повинен виконувати два основних завдання – обороняти країну від російської агресії і зберігати європейський курс.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, коментуючи президентську кампанію в країні.

"Треба відштовхуватися від того, які функції і завдання повинен виконувати президент. Ця людина, по-перше, має бути здатною виконувати функції головнокомандувача в країні, яка фактично живе в стані війни", – зазначив Шевчук.

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Також, за його словами, у функції президента входить зовнішньополітичний напрямок розвитку держави.

"Ми як народ оголосили нашим стратегічним бажанням європейську складову розвитку. Ми сказали, що хочемо бути членами європейської спільноти, будувати демократію європейського зразка. Ми повинні подумати, чи здійснить та чи інша особа європейські прагнення українців", – заявив глава УГКЦ.

Шевчук повідомив, що в період виборів молиться за мудрість українського народу: "Ми молимося, щоб мудрість проявилася в кожного виборця і громадянина України в відповідальний для нас період".

Святослав Шевчук

Святослав Шевчук

ugcc.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Святослав Шевчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаУГКЦ
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Значит можно и дальше воровать и обманывать народ , ведь это не идёт в разрез с основными требованиями УГКЦ . А вот Филарет позавчера сказал , что власть не должна обворовывать армию . Хочу попросить Главу УГКЦ выйти на улицу , и спросить у людей , Можно ли при военном положении красть у народа ? ШЕВЧУК , проснись . Ты что на Марсе живёшь ?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Будущий президент Украины- Петр Порошенко! весь остальной словесный мусор, просто понты для приезжих!
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