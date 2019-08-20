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Голова Окружного адмінсуду Києва Вовк раптово подав у відставку

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Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження.

Про це він у вівторок, 20 серпня заявив на засіданні Вищої ради правосуддя, зазначивши, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня, передають "Українські новини".

"Я за власним бажанням зняв з себе повноваження голови суду", – повідомив суддя.

Виконуючим обов'язки голови суду призначено Володимира Келеберда. Нового голову ОАСК поки не вибрали.

Додамо, що Вовк пішов у відпустку після складання повноважень. При цьому заперечував усі пред'явлені йому підозри у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу держорганів.

Суддя підкреслив, що оприлюднені правоохоронцями матеріали "прослушки" його кабінету є змонтованими.

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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вовк - будет делать ноги, и наверняка не в лес, потому, что этого Вовка сколько не корми, в лес он вряд ли сунется, не ровен час и башку отобьют те, кого он судил.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
таки припекло в дупу
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