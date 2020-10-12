Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19

У голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого діагностували коронавірус.

Про це він написав у Facebook. За словами Куцого, у нього позитивна динаміка, він продовжує працювати, але тепер у дистанційному форматі.

"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку і продовжую працювати – тепер у дистанційному форматі. Усі, хто контактував зі мною останнім часом, мають здати ПЛР-тестування", – написав Куций.

Він також підкреслив, що ситуація з поширенням коронавірусу дуже непроста. За словами голови ОДА, хворіє чимало чиновників і його знайомих.

"Ніхто не може сказати, що загроза примарна. Наші медики працюють без відпочинку, тому заради них і заради своїх близьких – дотримуйтесь правил безпеки", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятого президента України Петра Порошенка виписали з лікарні, де його лікували від коронавірусної інфекції.