Глава Харківської ОДА влаштував перепалку з лайкою на засіданні облради. Відео

Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вступив у перепалку з депутатами на засіданні обласної ради 15 жовтня.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, ініціатором скандалу виступив заступник голови облради Володимир Скоробогач (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він у грубій формі звернувся до заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха і звинуватив його в тому, що в департаменті охорони здоров'я ХОДА нібито "твориться хаос".

Кучер у відповідь заявив, що Скоробогач "городить х*рню".

"Що ви конкретно робили 5 років для того, щоб була інша ситуація? Ніх*ра не робили! Ви займаєтеся балаканиною", – підкреслив він.

Після цих слів Скоробогач зірвався з місця і голосно запропонував главі ХОДА "не дроч*ти". Кучер уточнив: "Як не дроч*ти?". Його опонент кілька разів повторив: "Ви нічого не ухвалюєте".

Однак привести конкретні приклади бездіяльності облдержадміністрації заступник голови облради не зміг.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Олексій Кучер виявився в політиці, про його дружбу з соратником Віктора Пшонки та любов до Росії.