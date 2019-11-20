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20 листопада • оновлено в 10:15
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Гідні люди: Разумков розповів про роботу на Януковича

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебував у "Партії регіонів" і голосував на виборах за президента-втікача Віктора Януковича.

Про це спікер парламенту розповів у інтерв'ю "Українській правді", додавши, що підтримував ідеологію "регіоналів". Однак у 2010 році вийшов із партії.

"До 2010 року – так. Якщо я був у "Партії регіонів", то, звісно, підтримував, тому що там було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу. Але після того, як минули вибори, мені здається, почалися незворотні процеси в політичній силі, і це призвело до того, до чого призвело", – повідомив він.

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Разумков також спростував чутки, що був головним політтехнологом "регіоналів".

"Я вчився. І мені так смішно, коли мені кажуть, що я в 2006 році був головним технологом "Партії регіонів". Мені було 22 роки, і я точно не міг бути головним технологом. Можна зараз надягнути собі корону, але – немає. Це неможливо. І, повертаючись до питання, я не підтримував Ющенка... У мене на той час, мабуть, зіграло ключову роль не хто більше подобався, а, знаєте, внутрішній протест. Тому що в Києві ти або підтримував Ющенка, або ти, кажучи російською мовою, був "ізгоєм", – розповів спікер.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Парламентар пояснив, що вийшов з партії, оскільки розчарувався в ній.

"Зараз не про Януковича, а про "Партію регіонів", яка пройшла всі вибори, багато хто з них були в опозиції, а після цього вони стали не потрібні й були викинуті на смітник. Там були гідні люди. Були фахівці, які чомусь одної миті стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів – як внутрішніх, так і зовнішніх. І це призвело до того, мабуть, тих результатів, які ми побачили", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перебуває у жорстких взаєминах із керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Разумков Віктор Янукович Віктор Ющенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія регіонів
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Дейман Алон
Дейман Алон
Разумков - перекрасившийся рыг, но нутро ж не перекрасить.
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