Офіційний радник глави Васильківської райради, скандальної Наталії Баласинович, Володимир Корсунський влаштував зухвалу суперечку з журналістом, який хотів поспілкуватися з чиновницею.

Відео інциденту на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст "1+1" Володимир Тимофійчук. Корсунський у грубій формі виганяв представників ЗМІ з кабінету, знімаючи все на свою камеру. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"Геть звідси! Ви псевдожурналіст й інформаційний терорист!" – кричав радник голови райради.

Від розмови з журналістом сама Баласинович відмовилася, зачинившись у кабінеті.

"Ще один яскравий представник "еліти" Васильківщини в усій красі. Знайомтеся, Володимир Корсунський – член Радіо Свобода. Він офіційний радник скандально відомої голови райради Наталії Баласинович. Як кажуть: "Яблуко від яблуні..." Цікаво, за що доля так познущалася з васільківців? І хто допустив таке непорозуміння до роботи в державних установах району?" – прокоментував інцидент Тимофійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баласинович виключили зі списку кандидатів у депутати від "Європейської солідарності".

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