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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсі статті автора

Конец "прекрасной эпохи"

10.3тЧитати матеріал російською

Они жили мирно и дружно и жили бы так еще долго, если бы не пришли российские горе - политики, а вслед за ними танки и Грады.

Те, кто ехали раньше из России отдыхать в Крым и не задумывались над тем, что едут в другую страну. Те, кто жили в Крыму и не помышляли ни о каком отделении от кого-либо. В одной из станиц Донбасса граница между Украиной и России проходила по главной улице и кто в какой стране живет и какое у него гражданство невозможно было отличить. Все ходили друг к другу в гости без таможни и паспортного контроля, как это делают сегодня латыши и литовцы. Между цивилизованными странами границы не нужны, границы нужны с варварами. Однако пришел 2004 год и президентом Украины в результате "оранжевой революции" стал не тот, кого хотела бы видеть Москва. Виктор Ющенко выиграл выборы у Виктора Януковича с третьей попытки. Кремль затаил сильную обиду на Украину и решил сделать ей большую гадость. Тут пришла пора писать Повесть о том, как поссорили Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем.

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Этой "гадостью", которую Кремль решил сотворить Украине, стало разжигание сепаратистских настроений в Крыму. Наезжавший в Крым и Севастополь Юрий Лужков рассказывал местным жителям небылицы о том, как хорошо живется в России, какие там пенсии и зарплаты. В 2010 году Москва взяла реванш и президентом Украины стал Виктор Янукович от "Партии регионов", которого Кремль активно поддерживал. Виктор Ющенко проиграл выборы, как говорится, с треском, не набрав и 6%, хотя еще несколько лет назад он был всеобщим любимцем. Любовь народа, однако, очень переменчива. Не прошло и 4 лет, как в Украине полыхнул следующий Майдан, еще более жестокий и кровопролитный. Казалось бы, вот теперь наступит подлинное народовластие. Народ опять ошибся, избрав президентом олигарха Петра Порошенко, не упустившего возможность подзаработать на своем своём служебном положении.

Москва тогда не преминула воспользоваться вакуумом власти в Киеве и нанесла своему "младшему брату" удар в спину – захватила Крым и раздула огонь сепаратистской войны в Донбассе не без участия регулярных войск РФ. Так Кремль отомстил Украине за Майдан и вторую революцию.

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Как ни удивительно, но сегодня все очень похоже на 2004 год. Народ захотел видеть лидером страны кого угодно, только не того, кто был или есть сегодня во власти. По сути, в Украине произошла еще одна, но мирная революция. Очень не хочется Майданов. Теперь задача у новоиспеченного президента весьма непростая: не повторить ошибки своих предшественников – Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко. Торопиться нужно, однако спешить не следует. Капитуляцию в Донбассе под давлением Москвы и Запада, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост доллара (а это значит и цен на многие продукты) народ не поймет. Начавшиеся переговоры в Минске это уже первая ошибка нового президента во внешней политике. "Нормандский формат" и переговоры в Минске не тот путь, которым надо идти и который Москва навязала Администрации Порошенко.

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Феномен Зеленского

Владимиру Зеленскому нельзя допускать ошибок во внешней политике. Они исправляются гораздо труднее и болезненнее, чем ошибки в политике внутренней. Не то сказал, не так сделал и за этим потянется целый шлейф дипломатических условностей. Народ ожидает от нового президента чуда. И здесь для Зеленского открываются равнозначные перспективы – либо стать самым выдающимся президентом Украины, либо повторить участь одного из последних трех предшественников.

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Автор
Герман ОбухівГерман Обухів
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Все дело в том, что украинцы не хотят строить свою собственную процветающую страну. Это долго, может быть несколько поколений сменится пока удастся создать что-то более менее похожее на настоящую страну. А им хочется все и сразу. Вот зачем им был нужен "безвиз" - да просто затем чтобы без виз ездить на заработки (тем, кто имеет возможность путешествовать в свое удовольствие визы не были проблемой). А зачем им была нужна ассоциация с ЕС - да затем, чтобы расширить свой рынок сбыта и максимально приблизиться к вступлению в ЕС (в результате получили мизерные квоты на сырье и уничтожили собственное производство конечных продуктов, а вот ЕС конечно же расширил свой рынок сбыта). А зачем нужно вступление в ЕС - рассчитывают получать оттуда дотации, как прибалтийские недоразумения, пшеки и болгарские "братушки" с молдавией в придачу (вот только Германия и Франция, без Великобритании, не потянут столько нахлебников). Ну а НАТО-то зачем - да затем чтобы были размещены базы по всей стране, работать можно на этих базах, денежки за аренду ну и защита опять же какая-никакая и США всегда хвалить будет и денежки на бедность подкидывать, не для развития, нет, для поддержки штанов только лишь. Вот так и живут, в надежде на подачки, да президентов своих меняют, а страна-то не строится, как стояла в болоте 90-х, так и стоит и даже постепенно в него погружается. И весла есть, да грести некому, разбежались по заграницам. Ну а Россия конечно плохая, газу дешевого больше не дает, да еще и транзит грозится прекратить, халявные денежки исчезнут. Ну а Крым все же сам ушел, глядя на все это безобразие.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вся статья какой-то "вольный пересказ истории Украины " на базе программ скабеевой-попова, Особенно про "Народ ОШИБСЯ выбрав Порошенко-Олигарха"!!! Думаю если бы в 2014 году выбрали зеленского Украина уже была бы чем-то типа украинского федерального округа россии!!! Но когда автор окончил статью фразой "И здесь для Зеленского открываются равнозначные перспективы – либо стать самым выдающимся президентом Украины... понял-автор... такой же маргинал верящий в чудеса как и 73% украинцев!!! ((((((((((((((((((
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Белый господин
Белый господин
Неужели Зе спросил этого #$@% о том что ему нужно делать? Предыдущая власть попробовала. Народ не оценил. Ну и сгиньте, заройтесь поглубже, а не лезьте под руку.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Gordon Yury, Оглянулся вокруг. Хуже нас в радиусе прямой видимости живут как минимум Украина, Белоруссия, Румыния, Латвия, Болгария.Но принуждать вас мыть руки мы конечно больше не будем. Живите как вам вздумается.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ivanov Igor, Чему вы можете нас научить ... Глянь по сторонам - нет страны, которая живет хуже вас. А повторять прописные истины тебе лучше себе и своим замызганным соплеменникам, у которых руки по локоть в крови. Вот когда их отмоете и покаетесь в совершенных преступлениях перед народами 15 бывших советских республик, тогда и поговорим. А пока вам лучше помолчать и со своими советами не лезть! И уж никак не принуждать нас им следовать!
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