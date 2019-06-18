Они жили мирно и дружно и жили бы так еще долго, если бы не пришли российские горе - политики, а вслед за ними танки и Грады.

Те, кто ехали раньше из России отдыхать в Крым и не задумывались над тем, что едут в другую страну. Те, кто жили в Крыму и не помышляли ни о каком отделении от кого-либо. В одной из станиц Донбасса граница между Украиной и России проходила по главной улице и кто в какой стране живет и какое у него гражданство невозможно было отличить. Все ходили друг к другу в гости без таможни и паспортного контроля, как это делают сегодня латыши и литовцы. Между цивилизованными странами границы не нужны, границы нужны с варварами. Однако пришел 2004 год и президентом Украины в результате "оранжевой революции" стал не тот, кого хотела бы видеть Москва. Виктор Ющенко выиграл выборы у Виктора Януковича с третьей попытки. Кремль затаил сильную обиду на Украину и решил сделать ей большую гадость. Тут пришла пора писать Повесть о том, как поссорили Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем.

Этой "гадостью", которую Кремль решил сотворить Украине, стало разжигание сепаратистских настроений в Крыму. Наезжавший в Крым и Севастополь Юрий Лужков рассказывал местным жителям небылицы о том, как хорошо живется в России, какие там пенсии и зарплаты. В 2010 году Москва взяла реванш и президентом Украины стал Виктор Янукович от "Партии регионов", которого Кремль активно поддерживал. Виктор Ющенко проиграл выборы, как говорится, с треском, не набрав и 6%, хотя еще несколько лет назад он был всеобщим любимцем. Любовь народа, однако, очень переменчива. Не прошло и 4 лет, как в Украине полыхнул следующий Майдан, еще более жестокий и кровопролитный. Казалось бы, вот теперь наступит подлинное народовластие. Народ опять ошибся, избрав президентом олигарха Петра Порошенко, не упустившего возможность подзаработать на своем своём служебном положении.

Москва тогда не преминула воспользоваться вакуумом власти в Киеве и нанесла своему "младшему брату" удар в спину – захватила Крым и раздула огонь сепаратистской войны в Донбассе не без участия регулярных войск РФ. Так Кремль отомстил Украине за Майдан и вторую революцию.

Как ни удивительно, но сегодня все очень похоже на 2004 год. Народ захотел видеть лидером страны кого угодно, только не того, кто был или есть сегодня во власти. По сути, в Украине произошла еще одна, но мирная революция. Очень не хочется Майданов. Теперь задача у новоиспеченного президента весьма непростая: не повторить ошибки своих предшественников – Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко. Торопиться нужно, однако спешить не следует. Капитуляцию в Донбассе под давлением Москвы и Запада, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост доллара (а это значит и цен на многие продукты) народ не поймет. Начавшиеся переговоры в Минске это уже первая ошибка нового президента во внешней политике. "Нормандский формат" и переговоры в Минске не тот путь, которым надо идти и который Москва навязала Администрации Порошенко.

Новини Феномен Зеленского

Владимиру Зеленскому нельзя допускать ошибок во внешней политике. Они исправляются гораздо труднее и болезненнее, чем ошибки в политике внутренней. Не то сказал, не так сделал и за этим потянется целый шлейф дипломатических условностей. Народ ожидает от нового президента чуда. И здесь для Зеленского открываются равнозначные перспективы – либо стать самым выдающимся президентом Украины, либо повторить участь одного из последних трех предшественников.

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