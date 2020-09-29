Герасимов: створення ТСК щодо 'вагнерівців' блокується 'Слугою народу'

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що постанова про створення ТСК по "вагнерівцям" повністю блокується командою президента Володимира Зеленського в парламенті.

У коментарі журналістам у Верховній Раді у вівторок, 29 вересня, Герасимов нагадав, що тимчасова слідча комісія, має розібратися у тому, хто і як зірвав спецоперацію.

"Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по "вагнерівцям". Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була "злита" інформація ймовірно з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто "зливав", як "зливав", навіщо ця державна зрада була зроблена на користь країни-агресора", – сказав Герасимов.

Він наголосив, що постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

"Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову", – додав співголова фракції.

Він зазначив, що згідно з регламентом, який є ключовим законом діяльності українського парламенту, сьогодні ця петиція має бути розглянута в залі парламенту.

"Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому "Європейська солідарність" взяла перерву і попросила керівництво парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції "Слуга народу". Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в парламенті", – зауважив співголова фракції.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик вкотре додав копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал стосовно можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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