Геращенко закликала Гройсмана не грати у "піддавки" з ворогом

Народний депутат України Ірина Геращенко закликала колег з демократичного табору вести передвиборчу кампанію гідно і по-європейськи, а не принижчуючи тих, з ким ще вчора були в одній команді. Судячи зі згадки про "кастинг на посаду майбутнього прем’єр-міністра", Геращенко мала на увазі насамперед Володимира Гройсмана. Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари , недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність", - написала Геращенко.

Володимир Гройсман Хвиля

Вона також додала, що намагання виставити себе у вигідному світлі шляхом приниження опонентів - не відповідає європейським практикам, а є приниженням для України.

"Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру - приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували іх професійний кар‘єрний рост і успіх, нівелювання досягнень , що принижує Україну. Це точно не відповідає європейським практикам і правилам, це точно не нова політика. Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім?", - відзначила Геращенко.

Нардеп закликала колег по парламенту зберігати гідність і не залишити шансів для реваншу через внутрішні чвари.

"Закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - підкреслила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко зробив заяву про об'єднання із Зеленським: 5-ий президент України не виключив можливості очолити Кабінет міністрів.

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