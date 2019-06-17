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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Геращенко закликала Гройсмана не грати у "піддавки" з ворогом

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Народний депутат України Ірина Геращенко закликала колег з демократичного табору вести передвиборчу кампанію гідно і по-європейськи, а не принижчуючи тих, з ким ще вчора були в одній команді. Судячи зі згадки про "кастинг на посаду майбутнього прем’єр-міністра", Геращенко мала на увазі насамперед Володимира Гройсмана. Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари , недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність", - написала Геращенко.

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Вона також додала, що намагання виставити себе у вигідному світлі шляхом приниження опонентів - не відповідає європейським практикам, а є приниженням для України.

"Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру - приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували іх професійний кар‘єрний рост і успіх, нівелювання досягнень , що принижує Україну. Це точно не відповідає європейським практикам і правилам, це точно не нова політика. Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім?", - відзначила Геращенко.

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Нардеп закликала колег по парламенту зберігати гідність і не залишити шансів для реваншу через внутрішні чвари.

"Закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - підкреслила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко зробив заяву про об'єднання із Зеленським: 5-ий президент України не виключив можливості очолити Кабінет міністрів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Ірина ГеращенкоВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
виборивибори в Україні
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свинья говорит свинье. давай жить по европейски??????ну тупорылое рагулье.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Birxoff Хуївер, АХ-ХА-ХА))) А чушкарей рАсейских свиней, Сдесь никто неспрашивает!!! =)) Убогий, жри навоз и скули в путЕнском колхозе!!! =))
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ivanov koly
ivanov koly
скоро зеля поборет коррупцию с помощью цифровых технологий. заживем это оно в Париже такое "морозит"
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Антиукраинские силы уже захватили власть на Украине. Ждем, когда патриоты свергнут всю эту нaциcтскую мерзость и вернут Украину на путь европейских демократических ценностей и прав человека.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Rabinovich Alexander, грязь ты даже не можешь. понять, что антиукраинские силы не могут быть патриотами по природе безмозглая кучо московитского поноса, какго хрена ты тут гадишь, гадь у себя, в стране берёзовых обезьян.
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