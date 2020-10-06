Геращенко розповіла про стан хворого на COVID-19 Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко продовжує лікуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 у лікарні.

Про це повідомила співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі "Прямого". За її словами, політик дотримується усіх інструкцій лікарів.

"Ми дякуємо від нашої політичної сили кожному українцеві, який підтримує Порошенка добрим словом. Він, як ви знаєте, боєць, тримається. Але дуже важливо дотримуватися інструкцій", – сказала Геращенко.

Вона додала, що п’ятий президент часто розповідає, як захоплюється українськими лікарями.

"Він говорить, що велика ганьба, коли лікарі просто тягнуть на собі цю ношу допомоги інфікованим, коли держава абсолютно не дбає ні про доплати, ні про страхування, ні про захисні костюми", – додала нардепка.

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