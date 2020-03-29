Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що медикам і військовим категорично не можна знижувати зарплату.

Про це вона заявила на нараді керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій з прем‘єром та економічним блоком уряду.

Зокрема, на позачергове засідання Верховної Ради, яке орієнтовно відбудеться завтра, планується до розгляду 11 питань порядку денного.

"В порядок денний планують винести 11 питань: напрацьовані депутатами законопроекти щодо боротьби з короновірусом і підтримку медиків (тут варто відзначити конструктивну позицію всіх парламентських фракцій. Більшість пропозицій "Європейської Солідарності" тут враховано). Також в порядку денному пакет законів для отримання кредиту МВФ про ринок землі і банки. Щодо землі, то на рік відтерміновується його введення, вилучається дерибан державних 10 млн га землі, залишається право селянам і фермерам продавати свої паї і землю. По суті, це і є пропозиції "Європейської Солідарності", на яких ми відразу наполягали", – нагадала Геращенко.

Ірина Геращенко

"В законі про банки ми стоїмо на позиції: вилучити норми про виплати компенсацій колишнім власникам ПриватБанку", – окремо підкреслила політикиня.

Вона повідомила, що на розгляд можуть винести зміни до регламенту щодо роботи комітетів, кадрові питання, зміни до Кримінального Кодексу задля боротьби з необґрунтованим підвищенням цін на продукти і вивезенням медичних товарів.

"Найбільший скандал – зміни до бюджету. Ми категорично не погоджуємося з драконівським знищенням фінансування освіти, культури, децентралізації. Натомість залишаються захмарні зарплати членам наглядових рад (до 400-500 тис .дехто) і весь бюджет МВС. Позиція "Європейської Солідарності" наступна – на період коронавірусу мають бути встановлені граничні зарплати всім – і чиновникам, і членам наглядових рад. Єдині, кому категорично не можна зменшити зарплати – це медики і військові. З Петром Порошенком відстоюємо наші принципові позиції. Боремося", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щонайменше до кінця карантину, 24 квітня, майже 2 млн осіб тимчасово залишаться без зарплати. Це співробітники тих сфер, що змушені були тимчасово закритися, а своїх співробітників відправити у неоплачувану відпустку.

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