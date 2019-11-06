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6 листопада • оновлено в 14:58
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"Гепу на нари!" Зеленського в Харкові зустріли розлючені люди. Фото

4.3т Читати матеріал російською

У середу, 6 листопада, в Харкові до приїзду президента України Володимира Зеленського містяни вийшли на пікет проти мера Геннадія Кернеса.

Як повідомляє "Об'єктив", на мітингу перед Харківським авіаційним заводом перебувають понад 10 осіб. Вони тримають плакати з написами: "Гепу на нари", "Харківчани проти Кернеса", "Вимагаємо створити ТСК щодо Кернеса", "Гепа – голова ОПГ" і "Гепу геть".

Зазначається, що мітингувальники стоять більш ніж годину і вся акція відбувається мирно. У залі ХАЗу зібралися майже 250 осіб. Зустрічати Зеленського прийшли радники глави ХОДА Юлії Світличної та харківський бізнесмен Олександр Ярословський.

Мітинг проти Кернеса

Мітинг проти Кернеса

Публічна сторінка "ХХ"

Мітинг проти Кернеса

Мітинг проти Кернеса

Публічна сторінка "ХХ"

Зал ХАЗу

Зал ХАЗу

057

Зал ХАЗу

Зал ХАЗу

057

Водночас під будівлю Харківської обласної держадміністрації прийшли приблизно 300 людей, які з'явилися на зустріч із Зеленським, передає "057".

Мітинг перед ХОДА

Мітинг перед ХОДА

Публічна сторінка "ХХ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада в Харкові президент Володимир Зеленський під час робочого візиту має ознайомитися з виробничими потужностями ДП "Завод імені В.О. Малишева", взяти участь у робочій нараді з проблемних питань діяльності ГК "Укроборонпром" і представити нового голову Харківської обласної державної адміністрації.

Разом із Зеленським до Харкова прилетів і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Особи
Геннадій Кернес Володимир Зеленський
Місце
Україна Харків
Тег
мітинг
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