Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Генсек Ради Європи приїде в Україну: з'явилися перші новини з ПАРЄ

Читати матеріал російською

Президентський комітет ПАРЄ приїде в Київ для консультацій. Також Україну в найближчому майбутньому відвідає нова генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Останні новини зі Страсбурга в ефірі ObozTV повідомив народний депутат України (фракція "Європейська солідарність"), член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За його інформацією, президентський комітет ПАРЄ ухвалив рішення про візит в Україну за поданням груп Європейської народної партії та консерваторів.

"Також нова генсекретарка Ради Європи пані Пейчинович-Бурич оголосила, що її перший візит буде до Грузії, а другий – до України", – додав Гончаренко.

Новини
Зеленський "поховає" Трампа? Скандал з імпічментом в США отримав різкий стрибок

Він нагадав, що хоча офіційно українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, деякі члени делегації прибули до Страсбурга для проведення неформальних переговорів.

"Це я, Сергій Соболєв, Сергій Власенко та голова нової делегації пані Єлизавета Ясько. Мета – проведення консультацій з нашими колегами", – уточнив нардеп.

За словами Гончаренка, представника "Опозиційної платформи – За життя" він у стінах Асамблеї "не бачив".

Новини
"Пішли ва-банк": в МЗС заявили про тиск на Україну в ПАРЄ

"Щойно в нас була зустріч із представниками Балтійських країн, і ми узгоджували загальну позицію. Поки вона така, що наші колеги на початку цієї сесії підтримують нас і не заходять до сесійної зали", – розповів він.

Крім того, за інформацією нардепа, найближчим часом відбудеться зустріч українських депутатів із держсекретаркою Франції Амелі де Моншален.

"На якій ми також обговорюватимемо те, як відновити довіру до Ради Європи і що робити після повернення сюди агресора (Росії. – Ред.) із можливістю голосувати", – пояснив Гончаренко.

Новини
Санкції скасували: у Януковича повідомили про несподівану "підлість" ЄС

На його думку, Україні варто було все ж таки акредитувати свою делегацію в ПАРЄ, щоб мати можливість висловлювати власну позицію.

"Я вважаю, що потрібно було подаватися. А потім можна бойкотувати, заявляти позицію... А тим, що не подалися, ми фактично втратили можливість маневру. І до січня взагалі не будемо офіційно присутніми в складі ПАРЄ. З іншого боку – це сигнал, що Україна дуже жорстко стоїть на своїх позиціях про неприйнятність повернення Росії без будь-яких санкцій", – зазначив депутат.

Марія Пейчинович-Бурич відвідає Україну

Марія Пейчинович-Бурич відвідає Україну

twitter.com/coe

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за анексію Криму й агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

  • У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила рішення, яке дозволило Росії повернутися до роботи в складі Асамблеї без будь-яких обмежень.

  • Делегації України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини влаштували демарш проти цього рішення.

  • У вересні Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Франція Страсбург
Теги
ПАРЄ Порада Європи
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Вроде,набран новый состав делегации в ПАСЕ?А что там делает этот хмырь на бюджетные деньги?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Все в мире воодушевились поступком Украины! Весь мир с Украиной! Всех волнует её судьба!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
слышали как гончаренко шария расхваливал? уважительно,с почтением)) этот голубок нос по ветру держит. далеко пойдет (С)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel