Генсек Ради Європи приїде в Україну: з'явилися перші новини з ПАРЄ

Президентський комітет ПАРЄ приїде в Київ для консультацій. Також Україну в найближчому майбутньому відвідає нова генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Останні новини зі Страсбурга в ефірі ObozTV повідомив народний депутат України (фракція "Європейська солідарність"), член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За його інформацією, президентський комітет ПАРЄ ухвалив рішення про візит в Україну за поданням груп Європейської народної партії та консерваторів.

"Також нова генсекретарка Ради Європи пані Пейчинович-Бурич оголосила, що її перший візит буде до Грузії, а другий – до України", – додав Гончаренко.

Він нагадав, що хоча офіційно українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, деякі члени делегації прибули до Страсбурга для проведення неформальних переговорів.

"Це я, Сергій Соболєв, Сергій Власенко та голова нової делегації пані Єлизавета Ясько. Мета – проведення консультацій з нашими колегами", – уточнив нардеп.

За словами Гончаренка, представника "Опозиційної платформи – За життя" він у стінах Асамблеї "не бачив".

"Щойно в нас була зустріч із представниками Балтійських країн, і ми узгоджували загальну позицію. Поки вона така, що наші колеги на початку цієї сесії підтримують нас і не заходять до сесійної зали", – розповів він.

Крім того, за інформацією нардепа, найближчим часом відбудеться зустріч українських депутатів із держсекретаркою Франції Амелі де Моншален.

"На якій ми також обговорюватимемо те, як відновити довіру до Ради Європи і що робити після повернення сюди агресора (Росії. – Ред.) із можливістю голосувати", – пояснив Гончаренко.

На його думку, Україні варто було все ж таки акредитувати свою делегацію в ПАРЄ, щоб мати можливість висловлювати власну позицію.

"Я вважаю, що потрібно було подаватися. А потім можна бойкотувати, заявляти позицію... А тим, що не подалися, ми фактично втратили можливість маневру. І до січня взагалі не будемо офіційно присутніми в складі ПАРЄ. З іншого боку – це сигнал, що Україна дуже жорстко стоїть на своїх позиціях про неприйнятність повернення Росії без будь-яких санкцій", – зазначив депутат.

Марія Пейчинович-Бурич відвідає Україну twitter.com/coe

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за анексію Криму й агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила рішення, яке дозволило Росії повернутися до роботи в складі Асамблеї без будь-яких обмежень.

Делегації України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини влаштували демарш проти цього рішення.

У вересні Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.

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