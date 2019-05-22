Гелетей пішов у відставку: всі подробиці

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей повідомив, що йде у відставку і вже написав рапорт на звільнення.
Про це він написав на особистій сторінці у Facebook. "Пишаюся кожним своїм робочим днем в Управлінні державної охорони України. Разом з тим, розумію, що новообраний президент України повинен формувати свою власну команду. Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було би безвідповідально", – розповів Гелетей.
Він додав, що особовий склад УДО України для нього – друга сім'я, оскільки співробітники відомства пліч-о-пліч одними із перших у 2014 році були спрямовані на схід України для виконання завдань за призначенням.
Рапорт Гелетея
Facebook Валерія Гелетея
"Високопрофесійні дії нашого підрозділу породили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України. Дякую особовому складу за відданість справі та високий рівень відповідальності, оскільки з 2014 року кожен з вас виконує свої обов'язки в посиленому режимі несення військової служби, часто без вихідних і до пізньої ночі", – подякував підлеглим Гелетей.
Він також побажав своєму наступнику сили і мудрості в почесній службі на благо України. "Мене тішить, що за ці майже п'ять років ми змогли зробити з охоронного відомства професійну спецслужбу європейського рівня. Було багато викликів, небезпек, складнощів, великих і маленьких проблем, але все це кожен день робило нас тільки сильнішими і досвідченішими", – пише Гелетей.
"Йдучи з поста керівника Управління державної охорони України, я буду продовжувати свою віддану службу державі, народу, закону. Честь маю!" – резюмував він.
Валерій Гелетей
Facebook Валерія Гелетея
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил.
Замість Муженка, згідно з указом №302 / 2019, крісло начальника Генштабу зайняв Руслан Хомчак.
21 травня Зеленський терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака.
20 травня, Полторак попросив новообраного президента України звільнити його із займаної посади.
За кілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.
Також про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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