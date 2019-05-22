Гелетей пішов у відставку: всі подробиці

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей повідомив, що йде у відставку і вже написав рапорт на звільнення.

Про це він написав на особистій сторінці у Facebook. "Пишаюся кожним своїм робочим днем ​​в Управлінні державної охорони України. Разом з тим, розумію, що новообраний президент України повинен формувати свою власну команду. Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було би безвідповідально", – розповів Гелетей.

Він додав, що особовий склад УДО України для нього – друга сім'я, оскільки співробітники відомства пліч-о-пліч одними із перших у 2014 році були спрямовані на схід України для виконання завдань за призначенням.

Рапорт Гелетея Facebook Валерія Гелетея

"Високопрофесійні дії нашого підрозділу породили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України. Дякую особовому складу за відданість справі та високий рівень відповідальності, оскільки з 2014 року кожен з вас виконує свої обов'язки в посиленому режимі несення військової служби, часто без вихідних і до пізньої ночі", – подякував підлеглим Гелетей.

Він також побажав своєму наступнику сили і мудрості в почесній службі на благо України. "Мене тішить, що за ці майже п'ять років ми змогли зробити з охоронного відомства професійну спецслужбу європейського рівня. Було багато викликів, небезпек, складнощів, великих і маленьких проблем, але все це кожен день робило нас тільки сильнішими і досвідченішими", – пише Гелетей.

"Йдучи з поста керівника Управління державної охорони України, я буду продовжувати свою віддану службу державі, народу, закону. Честь маю!" – резюмував він.

Валерій Гелетей Facebook Валерія Гелетея

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся