"Газова атака!" Україна жорстко поставила на місце Росію через договір про дружбу

Нота Міністерства закордонних справ Росії щодо Договору про дружбу, спрямована Україні, означає тільки те, що він втрачає свою силу.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що за канонами міжнародного права Росія не могла вчинити інакше.

"Єдиний юридичний факт, який міститься в ноті МЗС РФ — підтвердження того, що Великий договір втрачає свою силу з 1 квітня 2019 року", — написала вона.

"Емоційна "газова атака" МЗС РФ у вигляді маніпуляцій і пропаганди, опублікованих із цього приводу, лише підтверджують наскільки РФ не готова вести себе цивілізовано й сумлінно. Більшість цих "звинувачень" із боку РФ неодноразово обговорювалися в усіх можливих форматах. Чим детальніше ми їх проговорювали, тим чіткішою була відповідь, що претензії РФ необґрунтовані і мають на меті приховати власні варварські порушення міжнародного права", — уточнила дипломат.

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Також Зеркаль зазначила ще один важливий аспект.

"Україна в своїх нотах щодо Великого договору наполегливо пропонує вирішити всі суперечки в судових органах, зокрема в Міжнародному суді ООН. Росія постійно цього уникає. І тепер позиція РФ вже зовсім незавуальована. Ніяких судів, тільки політичні консультації. Інструменти російської політики і дипломатії залишаються незмінними — "договірняки" замість договорів", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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