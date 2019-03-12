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"Газова атака!" Україна жорстко поставила на місце Росію через договір про дружбу

3.3тЧитати матеріал російською

Нота Міністерства закордонних справ Росії щодо Договору про дружбу, спрямована Україні, означає тільки те, що він втрачає свою силу.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що за канонами міжнародного права Росія не могла вчинити інакше.

"Єдиний юридичний факт, який міститься в ноті МЗС РФ — підтвердження того, що Великий договір втрачає свою силу з 1 квітня 2019 року", — написала вона.

"Емоційна "газова атака" МЗС РФ у вигляді маніпуляцій і пропаганди, опублікованих із цього приводу, лише підтверджують наскільки РФ не готова вести себе цивілізовано й сумлінно. Більшість цих "звинувачень" із боку РФ неодноразово обговорювалися в усіх можливих форматах. Чим детальніше ми їх проговорювали, тим чіткішою була відповідь, що претензії РФ необґрунтовані і мають на меті приховати власні варварські порушення міжнародного права", — уточнила дипломат.

"Газова атака!" Україна жорстко поставила на місце Росію через договір про дружбу

24 канал

Також Зеркаль зазначила ще один важливий аспект.

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"Україна в своїх нотах щодо Великого договору наполегливо пропонує вирішити всі суперечки в судових органах, зокрема в Міжнародному суді ООН. Росія постійно цього уникає. І тепер позиція РФ вже зовсім незавуальована. Ніяких судів, тільки політичні консультації. Інструменти російської політики і дипломатії залишаються незмінними — "договірняки" замість договорів", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
хоть один!!! договор международный рашка выполнила в полном объёме???
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Питон Каа
Питон Каа
А Россия с Украиной больше ни о чем договариваться и не намерена. Так что, бандерлоги, пишите письма в суды, все равно Россия объявила о верховенстве внутреннего права над международным. По примеру США, а как же, мы ж за демократию и ценности там всякие, но только когда эти ценности принадлежат нам.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
С чмошными кацапами шо "договорняки", шо договора бесполезны, эта падаль слово никогда нане держала, только забор, ров и крокодилы
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
UaDonetsk Umka, пошел нах троляка кацапска, ты как и вся росися пороха поддерживаешь, а нам норм президент нужен!!!
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