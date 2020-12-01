Гармаш розповів, чим Росія шантажує Україну в ТКГ
Росія на переговорах в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу намагається шантажувати Україну загрозою зриву обміну полоненими.
Як пише LIGA.net, про це заявив журналіст, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, подібну тактику країна-агресор намагається застосовувати у всіх гуманітарних питаннях.
"Вони хочуть, щоб Верховна Рада ухвалила постановою їх так звану дорожню карту. І тоді, і зараз вони прив'язують всі гуманітарні питання, в тому числі обмін полоненими, до цих своїх політичних вимог. Фактично це шантаж", – зазначив Гармаш.
Це підтвердив і голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. Він підкреслив, що Росія на переговорах блокує будь-які кроки, включаючи ті, які носять суто технічний характер.
У якості прикладу політик навів перешкоджання з боку окупантів відкриттю двох контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше про шантаж України з боку Росії за допомогою заяв про загрозу зриву обміну полоненими заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
Крім того, він зазначив, що Україна наполягатиме на позачерговому засіданні ТКГ, оскільки рік добігає кінця, а невирішеними залишаються безліч нагальних питань.
Зі свого боку, Гармаш вважає, що Україна почала набагато жорсткіше спілкуватися з Росією в межах переговорів щодо Донбасу.