"Футбол по-російськи": стало відомо, як Росія відхрестилася від своїх "потіряшок" і терористів на Донбасі

Віце-спікер Верховної Ради і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що РФ відхрестилася від росіян, засуджених або затриманих в Україні.

Вона написала на своїй сторінці в Facebook, що в країні не вважають цю тему гідною для переговорів у Мінську. Тому Геращенко надіслала листа з прізвищами і проханням надати офіційну відповідь щодо обміну.

"Схоже, в Москві чемпіонат по футболу почався завчасно. Одне відомство відфутболює до іншого, один чиновник до другого щодо питання про 23 росіян, засуджених або затриманих в Україні за тероризм, участь у війні і шпигунстві. Футбол "по-російськи" - це відфутболювати своїх громадян, викидати їх в утиль, як здуті і використані, вже не потрібні м’яч", - написала Геращенко.

За її словами, в Мінську представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Гризлов і росіяни в гуманітарній групі заявляють, що "доля 23 засуджених потіряшок і терористів - це не тема мінських переговорів".

"У Москві прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков каже, що це "предмет роботи спеціальної групи". А заступник міністра ВС РФ говорить, що Україна ніяких пропозицій не надавала. Що ж. Сьогодні ще раз офіційно ннадіслала представникам РФ в Мфнстких групах листа з прізвищами, з проханням надати Україні офіційну відповідь про можливість передачі 23 росіян в обмін на українців-політв'язнів Кремля", - підкреслила вона.

Геращенко також попросила Міністерство закордонних справ України ще раз офіційно продублювати цей лист і пропозицію до МЗС Росії.

"Цікаво, як вони ще й ці листи будуть футболити і коли дадуть відповідь? Ми своїх не кидаємо. Росія своїх футболить. В цьому і різниця, в цьому і проблема", - резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська сторона висунула ряд вимог щодо звільнення українців, укладених в російських в'язницях.