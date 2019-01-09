Фукс спростував затримання у Мексиці: журналісти підтверджують інше

Путінський олігарх Павло Фукс нібито спростував повідомлення про своє затримання на мексиканському курорті Канкун.
"Це фейк", – наводить його коментар "УП". Олігарх при цьому підтвердив, що знаходиться зараз на території Мексики і запевнив, що у нього не було проблем з прикордонниками.
На інші питання, у тому числі – чи летів він разом із народним депутатом України Андрієм Іванчуком (заступник голови "Народного фронту"), Фукс уже не відповідав.
Павло Фукс
ТСН
У той же час журналісти стверджують інше. Зокрема, головний редактор програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька підтвердила дану інформацію.
"Фукс летів на приватному літаку з Великобританії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні", — зазначила вона.
За її даними, до олігарха в аеропорту Канкуна приїжджали співробітники українського посольства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.
У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.
Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.
У кінці грудня стало відомо про те, що Фукс готує в Україні нову масштабну аферу — спробу привласнити українську компанію "Центренерго". Це призведе до того, що Україна втратить сотні мільйонів гривень.