Фукс спростував затримання у Мексиці: журналісти підтверджують інше

Путінський олігарх Павло Фукс нібито спростував повідомлення про своє затримання на мексиканському курорті Канкун.

"Це фейк", – наводить його коментар "УП". Олігарх при цьому підтвердив, що знаходиться зараз на території Мексики і запевнив, що у нього не було проблем з прикордонниками.

На інші питання, у тому числі – чи летів він разом із народним депутатом України Андрієм Іванчуком (заступник голови "Народного фронту"), Фукс уже не відповідав.

Павло Фукс ТСН

У той же час журналісти стверджують інше. Зокрема, головний редактор програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька підтвердила дану інформацію.

"Фукс летів на приватному літаку з Великобританії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні", — зазначила вона.

За її даними, до олігарха в аеропорту Канкуна приїжджали співробітники українського посольства.

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