Фрегати і ракети: США можуть серйозно посилити армію України

Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні додаткового озброєння. Йдеться про військово-морську техніку, за допомогою якої Україна може реагувати на інциденти, аналогічні подіям у Керченській протоці.

Це може бути істотним зміцненням української обороноздатності, з огляду на виділені у 2019 році 250 млн доларів з американського бюджету. На що підуть ці гроші і як зміцниться Україна — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

США можуть надати додаткову зброю для України. Йдеться про посилення військово-морського потенціалу;

Американські політики вже виділили 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Додаткові кошти з'являться після політичних консультацій;

За наявної ситуації ЗСУ сподіваються на фрегати "Олівер Хазард Перрі" і ракети "Гарпун".

У чому суть

Глава Європейського командування збройних сил США генерал Кертіс Скапаротті повідомив, що Штати готові надати Україні додатково летальну зброю. Таку заяву він зробив у Комітеті Сенату з питань збройних сил. Саме від цього органу багато в чому і залежить бюджетна політика США у сфері оборони.

"Рекомендації щодо України, особливо в тому, що стосується зброї летального характеру, мають пройти відповідну процедуру, включаючи політичні дискусії, результатом яких стане надання повноважень для розгортання подібних збройових систем... Є інші системи, снайперські системи, боєприпаси і, з огляду на Керченську протоку, можливо, має сенс також розглянути питання про постачання військово-морських систем у майбутньому, у міру нашого просування вперед", — сказав Скапаротті.

Q36 ТАСС

Йдеться і про контрбатарейні системи Q36 і Q37. Ці системи призначені для передачі артилеристам інформації про потенційні цілі. Вони відстежують постріли з ворожих систем залпового вогню, артилерії і передають дані на командний пункт.

До слова, у серпні 2018 року Україні передали 2 подібні станції для "Хаммера". Наразі таких систем вже 11 у ЗСУ, частина з них несе бойову службу на Донбасі.

Окремо генерал наголосив, що процесу виділення додаткової військової допомоги передуватимуть політичні консультації.

Що означає така заява

На думку міжнародника Миколи Бєлєскова, в заяві генерала немає нічого нового. США і надалі продовжать військову, політичну та економічну підтримку нашої країни. Але "особливих надій" на значне посилення України на даному етапі чекати не варто.

"Ступінь підтримки залежить від багатьох факторів. Перш за все від американсько-російських відносин і ситуації на Донбасі. Зараз я не бачу жодного покращення на Донбасі і потепління у відносинах між РФ і США, тому Штати, ймовірно, збільшуватимуть економічну допомогу і військову", — поділився думкою з OBOZREVATEL міжнародник Андрій Бузаров.

Підтримку слід розмежовувати — є пряма допомога від НАТО, а є від США або Великобританії. Бузаров же вважає, в нашому випадку саме пряма допомога від Лондона і Вашингтона може покращити становище вітчизняних ЗСУ.

"Ці заяви про допомогу — не позиція Дональда Трампа. Це ставлення Конгресу і проукраїнської частини американської еліти, яка буде тиснути на президента США, щоб він надавав нам допомогу. Була б його воля, звісно, Україна залишилася б без зброї", — наголосив міжнародник.

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Якої зброї очікує Україна

Як зазначено вище, у держбюджеті США на 2019 рік заплановано чверть мільярда доларів на військову підтримку України. Зокрема гроші підуть на допомогу у захисті від кібератак, посилення безпеки комп'ютерних мереж від російських інформаційних і комунікаційних технологій.

Щодо летальної зброї або військової техніки, то тут Україна має цілу низку проблемних секторів. Один з основних — військово-морські сили.

Наразі вітчизняні збройні сили ведуть переговори про можливу передачу військових фрегатів класу "Олівер Хазард Перрі". Застарілі, але все ще бойові кораблі можуть посилити ВМС.

Олівер Хазард Перрі

Також з'являються різні заяви про можливу передачу ракет класу "Гарпун", які активно застосовувалися в боях 80-х років. Вони можуть бути використані для можливої боротьби з кораблями на Азові або на Чорному морі. Про це раніше заявляв американський дипломат, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" (Atlantic Council) та екс-посол США в Україні Джон Хербс.

Раніше OBOZREVATEL детально писав, яке озброєння необхідне Україні.

Нинішня армія потребує посилення Військово-повітряних сил. За різними даними, Україна лише за перший рік війни на Донбасі втратила приблизно половину всієї бойової авіації.

Наразі ж помітні позитивні тенденції, парк військових літаків оновлюється, хоч і повільно. Щоправда, США і союзники поки не поспішають передавати або продавати ЗСУ новітню техніку.

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