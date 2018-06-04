Французький автоконцерн PSA йде з Ірану через загрозу санкцій США

У серпні мають почати діяти санкції США щодо Тегерана через його ядерну програму. Виходом з іранського ринку PSA сподівається уникнути наслідків санкцій.Провідний представників французького автопрому - автомобільний концерн PSA - вирішив призупинити свою діяльність в Ірані. У понеділок, 4 червня, у компанії повідомили про початок згортання співпраці з іранськими партнерами в рамках спільних підприємств. Водночас у компанії наголосили, що за підтримки французького уряду концерн підтримує контакти з владою США, з метою домогтися для себе "винятків" з американських санкцій проти Тегерана, передає інформагенція dpa.

На діяльність в Ірані припадає менше одного відсотка річного обігу PSA, тож автоконцерн не буде змінювати своїх прогнозів на поточний рік через цей крок, інформує агентство новин Reuters. 2016 року компанія уклала угоди з фірмами Saipa і Iran Khodro про складання машин Citroën і Peugeot в Ірані. Упродовж 2017 року в Ірані було реалізовано 444600 автомобілів PSA, уточнює агенція новин AFP. Це робило Іран найбільшим закордонним ринком для PSA. Водночас ще два роки тому в PSA заявляли про наміри повернутися на американський ринок.

На початку травня нинішнього року США в односторонньому порядку вийшли з міжнародної угоди щодо іранської ядерної програми. Скасовані раніше санкції Вашингтона щодо Ірану знову набудуть чинності 6 серпня 2018 року.