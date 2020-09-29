Фотограф зняв, як нардепи "шифруються" від журналістів в Раді. Показове відео

Депутати Верховної Ради, користуючись мобільними телефонами, роблять це так, щоб їхні екрани не потрапили в об'єктиви фотокамер журналістів.

Відповідне відео виклав в Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов. Кадри зняті на засіданні ВР 29 вересня.

"Маючи досвід, депутати використовують необхідні для себе дії", – написав Доброносов.

Нардепи закривають свої гаджети піджаками, затуляють спинами, приховують під робочими столиками або розгортаються так, щоб екран смартфона не було видно з ложі преси.

Нагадаємо, нардепи неодноразово опинялися в центрі гучних скандалів через те, що їх листування на смартфонах потрапляло в об'єктиви парламентських журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою. Його листування потрапило в об'єктив журналіста.

Нардепи від партії "Слуга народу" після ряду інцидентів стали приховувати свої листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.