Фотограф зняв, як нардепи "шифруються" від журналістів в Раді. Показове відео
Депутати Верховної Ради, користуючись мобільними телефонами, роблять це так, щоб їхні екрани не потрапили в об'єктиви фотокамер журналістів.
Відповідне відео виклав в Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов. Кадри зняті на засіданні ВР 29 вересня.
"Маючи досвід, депутати використовують необхідні для себе дії", – написав Доброносов.
Нардепи закривають свої гаджети піджаками, затуляють спинами, приховують під робочими столиками або розгортаються так, щоб екран смартфона не було видно з ложі преси.
Нагадаємо, нардепи неодноразово опинялися в центрі гучних скандалів через те, що їх листування на смартфонах потрапляло в об'єктиви парламентських журналістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою. Його листування потрапило в об'єктив журналіста.
Нардепи від партії "Слуга народу" після ряду інцидентів стали приховувати свої листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.