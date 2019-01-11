Форум демсил вибрав єдиного кандидата в президенти України

11 січня під час Форуму демократичних сил лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка висунули кандидатом від партії на виборах президента України 31 березня 2019 року.

Пропозицію підтримали представники політичних партій "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля", "Громадський рух "Рідна країна", "Європейська партія України", громадське та експертне середовище.

Стало відомо, що до команди Анатолія Гриценка приєднались лідер партії "Громадянський рух "Хвиля" Віктор Чумак, лідер партії "Громадський Рух "Рідна Країна" Микола Томенко, голова Європейської партії України Микола Катеринчук, голова політичної сили "Альтернатива" Єгор Фірсов, заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Наталія Новак, голова ГО "Всеукраїнський союз учасників АТО" Олександр Кралюк, голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін, активістка та у минулому член Громадської ради доброчесності Марина Соловйова, експерт Реанімаційного пакету реформ В’ячеслав Черкашин та інші.

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Сам Гриценко напередодні вже прокоментував свою участь у виборах президента, а в суботу, 12 січня, подасть документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, політик заявив, що в найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Також він розповів, що має намір провести масштабну реформу армії, коли стане главою держави, і пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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