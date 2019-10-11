"Формула Штайнмаєра": у США попередили Україну про пастку

"Формула Штайнмайера" сконцентрована на скасування відповідальності РФ за війну на Донбасі та примушення Києва вести справи зі ставлениками Кремля на Донбасі.

Таку думку висловив ексзаступник помічника міністра оборони США, старший директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії Майкл Карпентер, передає Укрінформ.

"Це дуже небезпечний шлях", — зазначив експерт, пояснивши, що тодішній глава МЗС Німеччини насправді запропонував забути найважливіші передумови, прописані в Мінських домовленостях, і одразу перейти до виборів на Донбасі та надання спеціального статусу окупованим територіям.

За його словами, йдеться про припинення вогню, виведення важкого озброєння і військ, а також забезпечення присутності місії ОБСЄ на окупованих територіях і відновлення суверенітету України.

Майкл Карпентер Голос Америки

"Без повернення контролю над міжнародним кордоном Україна не матиме суверенітету на цих територіях. Це надзвичайно важливо", — підкреслив Карпентер.

Він пояснив, яким способом вводиться концепція "формули Штайнмаєра". "У контексті міжнародних дискусій зводиться до тиску на Україну, а не Росію. Адже і президент Макрон, і канцлерка Меркель зосереджують розмову на тому, чого очікувати від спеціального статусу (Донбасу)", — зауважив ексрадник Пентагону.

За словами експерта, у цій риториці зовсім не звертається увага на роль Росії у переговорах. "Це дуже прикро, і я думаю, що наступний саміт у "нормандському форматі", відверто кажучи, стане чимось на зразок пастки для України", — зазначив Карпентер.

Він вважає, що Росія навпаки тільки виграє за такого розвитку подій, оскільки такий підхід виводить Москву з-під відповідальності як сторону і підбурювачку конфлікту.

"Ця "формула" примушує Україну говорити безпосередньо із сепаратистами. Це програш для України, тому що сепаратисти відмовляться виконувати те, що ми вважаємо вільними і справедливими виборчими процедурами. А Росія казатиме: "Ну ви ж повинні домовлятися з цими людьми на цих територіях. Нас там немає, говоріть із ними", — підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

1 і 2 жовтня в Україні пройшли мітинги проти рішення щодо Донбасу — "формули Штайнмаєра".

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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